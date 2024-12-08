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Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Kadıköy'de Bostancı sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel
  • 08.12.2024 11:16
  • Giriş: 08.12.2024 11:16
  • Güncelleme: 08.12.2024 11:28
Kaynak: AA
Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: İHA

Kadıköy'ün Bostancı Sahili'nde denizde erkek cesedi bulundu.

Sahil yolunda Bostancı İskelesi yanında deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmayla ceset karaya çıkarıldı.

Üzerinden Evren M. (39) adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, olay yeri incelemesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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