Kadıköy'ün merkezinde yıkılan bina yerine cami projesi

Kadıköy'ün merkezi sayılan Osmanağa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yıkılan binanın yerine cami yapılmasına ilişkin proje olduğu ortaya çıktı.

Sol Haber'den İrem Yıldırım'ın haberine göre Kadıköy’ün Osmanağa Mahallesi’nde Bayram Yeri ile Mürver Çiçeği sokaklarının kesiştiği köşede yer alan yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından cami yapılmak üzere plan içine alındı.

21 Kasım itibarıyla “imar planı değişikliği” talebiyle askıya çıkarılan alan 20 Aralık’a kadar askıda kalacak.

Yani bu süre içerisinde vatandaşlar, itiraz ve taleplerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletebilecek.

415 metrekarelik alan aynı zamanda Kadıköy Geleneksel Çarşı ve Moda Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı etkileşim geçiş sahası içerisinde.

Söz konusu parselde normalde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait Vergi Denetim Kurulu binası bulunuyordu.

Fakat kurulun buradan taşınmasıyla bina boş kaldı. Parsel bu sebeple Maliye Hazinesi mülkiyetindeydi ancak, Milli Emlak Genel Müdürlüğü 22 Kasım 2022 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2 yıl süre ile ön tahsisini onayladı.

Diyanet’e devredilen alanın üzerindeki bina, ibadet alanı yapılması için yıkıldı.

'KAMUSAL FAYDA' İÇİN CAMİ YAPILACAKMIŞ

Kadıköy İlçesi Müftlüğü tarafından hazırlatılan İmar Planı Plan Açıklama Raporu’nda “bölgede eksikliği bulunan cami ihtiyacının giderilebilmesi için ve hazine tarafından tahsisi dini tesis alanı olarak verildiğinden, cami fonksiyonunun amacına uygun kullanılması için imar planı teklifi hazırlandığı” bilgisi yer alıyor.

Aynı raporda bölgenin yüksek yoğunluklu konut ve özellikle ticaret bölgesi olduğu sebep gösterilerek 95 parselin cami alanı olarak planlanmasının “kamusal fayda sağlayacağı” öne sürülüyor.