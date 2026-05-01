Kadıköy’de 1 Mayıs buluşması: Halk İskele Meydanı'nda toplandı

Meral DANYILDIZ

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yine AKP iktidarının yasakları ve baskılarının gölgesinde gerçekleşiyor.

Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi Kadıköy’de bir araya geldi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla düzenlenen miting, Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştiriliyor.

“Emek, adalet, barış ve demokrasi için birleşelim, değiştirelim” sloganıyla yapılan çağrı doğrultusunda sendikalar ve meslek örgütleri sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

DİSK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu yürüyüş kolu saat 11.00’de Haydarpaşa Numune Hastanesi önünden; KESK’e bağlı sendikalar ise Söğütlüçeşme’den kortej oluşturarak yürüyüşe başladı. Kortejler İskele Meydanı'na vardı.

1 Mayıs kutlamaları İskele Meydanı'nda gerçekleşen konserler ve konuşmalarla devam ediyor.

İSKELE MEYDANI'NDA TOPLANMA BAŞLADI: ÖZGÜR ÖZEL ALANA GELDİ

1 Mayıs kutlaması için iki koldan yürüyüşe başlayan kortejler İskele Meydanı'nda toplandı.

Dört kurumun yanı sıra CHP, SOL Parti, EMEP, DEM Parti ile birlikte çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü de 1 Mayıs'ta Kadıköy'de yürüdü.

CHP lideri Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs kutlamaları için beraberindeki heyetle İskele Meydanı'ndaki alana geldi.

"MÜCADELENİN YENİ BİR EVRESİ"

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, yaptığı açıklamada "1 Mayıs sadece bir gösteri alanı değil, sermaye iktidarına karşı, egemenlere karşı büyük bir meydan okuma haline dönüşmesi demek" ifadelerini kullandı.

🎙️@solpartibilgi MYK üyesi @alper_tas: "1 Mayıs sadece bir gösteri alanı değil, sermaye iktidarına karşı, egemenlere karşı büyük bir meydan okuma haline dönüşmesi demek. Bu 1 Mayıs mücadelenin yeni bir evresine de işaret olsun."

YURTTAŞLAR SABAH ERKEN SAATLERDE KADIKÖY'E GELDİ

Olağanüstü önlemler ve ulaşım kısıtlamaları, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen yurttaşlar sabahın erken saatlerinde Kadıköy'de toplanmaya başladı.