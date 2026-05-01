Kadıköy’de 1 Mayıs buluşması: Kortejler yürümeye başladı

Meral DANYILDIZ

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında binlerce kişi Kadıköy’de bir araya geliyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla düzenlenen miting, Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

“Emek, adalet, barış ve demokrasi için birleşelim, değiştirelim” sloganıyla yapılan çağrı doğrultusunda sendikalar ve meslek örgütleri sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

DİSK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu yürüyüş kolu saat 11.00’de Haydarpaşa Numune Hastanesi önünden; KESK’e bağlı sendikalar ise Söğütlüçeşme’den kortej oluşturarak yürüyüşe başladı.