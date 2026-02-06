Kadıköy’de 6 Şubat anması: “Deprem değil, çürük bina öldürür”

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve on binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Kadıköy’de anma programı düzenlendi. CHP Kadıköy Örgütü ve Kadıköy halkı, Söğütlüçeşme Garı’nda bir araya gelerek yaşamını yitirenleri andı, adalet talebini dile getirdi.

Anmaya çok sayıda yurttaşın yanı sıra “Adalet Peşinde Aileler” de katıldı. Alanda dövizler taşındı. Kadıköylüler sık sık “Deprem değil, çürük bina öldürür”, “Unutmadık, affetmeyeceğiz” sloganları attı.

SARITAŞ: BU BİR KADER DEĞİL, İHMAL ZİNCİRİDİR

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinin bir doğa olayı olmanın ötesinde, ihmallerin sonucu olduğunu vurguladı. Sarıtaş, şunları söyledi:

“2023 yılında takvimler 6 Şubat’ı gösterdiğinde ülkemiz tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldık. Bir gecede on binlerce yurttaşımızı yitirdik, şehirlerimiz yıkıldı, hayatlar yarım kaldı. Bugün burada kaybettiklerimizi saygı ve özlemle anmak için bir aradayız.”

Adalet Peşinde Aileler’in mücadelesine dikkat çeken Sarıtaş, bunun yalnızca bir yas değil, toplumsal bir vicdan çağrısı olduğunu belirtti:

“Evlatlarını, eşlerini, anne babalarını kaybeden aileler yalnızca yas tutmuyor; hakikatin ortaya çıkması ve adaletin yerini bulması için onurlu bir mücadele veriyor. Bu mücadele toplumun vicdan mücadelesidir.”

“DEPREM ÖLDÜRMEDİ, İHMALLER ÖLDÜRDÜ”

Sarıtaş, yaşanan yıkımın sorumlularının hâlâ gerçek anlamda hesap vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat’ta yaşananlar bir kader değildir. Bu büyük yıkım; ihmallerin, denetimsizliğin, bilimin yok sayılmasının ve siyasi sorumluluktan kaçışın sonucudur. Deprem öldürmedi; ihmaller öldürdü.”

Adaletin geciktirilmesinin yeni felaketlerin önünü açtığını vurgulayan Sarıtaş, kamuoyuna açık mesaj verdi:

“Bugün hâlâ sorumlular yargı önünde hesap vermemiştir. Dosyalar sürüncemede bırakılmaktadır. Oysa adalet ertelendikçe yeni felaketlerin zemini hazırlanır. Hiçbir makam, hiçbir unvan yaşam hakkının üzerinde değildir.”“

ADALET SAĞLANANA KADAR SUSMAYACAĞIZ”

CHP olarak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Sarıtaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşam hakkını savunmaya, kamusal sorumluluğu hatırlatmaya ve hukukun üstünlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Adalet sağlanana kadar susmayacağız. Bu ülkenin insanlarının kaderine ihmallerin yazılmasına izin vermeyeceğiz.”Anma programı, hayatını kaybeden yurttaşlar için yapılan saygı duruşunun ardından sloganlar ve alkışlarla sona erdi. Kadıköylüler, Söğütlüçeşme Garı’ndan bir kez daha adalet ve güvenli kentler talebini yükseltti.