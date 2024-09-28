Kadıköy’de apartman dairesinde yangın: 1 kişi öldü

Kadıköy’de 8 katlı bir apartmanın 6’ıncı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının dumanında etkilenen bir kişi öldü.

Olay, İstanbul Kadıköy İlçesi, Suadiye Yazanlar Sokak üzerinde saat 08.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, 8 katlı bir apartmanın 6. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bir apartman sakini itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 6. kattaki daireye camdan girerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri apartmanda yaşayan tüm vatandaşları tahliye ederken, yangının çıktığı dairede yaşayan Can Bayraktar (57) isimli bir vatandaş dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Hayatını keybeden Bayraktar'ın cansız bedeni, ambulans ekipleri tarafından morga kaldırıldı.