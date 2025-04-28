Kadıköy’de balkonu çöken bina dron ile görüntülendi

Kadıköy’de gece saatlerinde balkonu çöken 6 katlı bina dron ile havadan görüntülendi. Tahliye edilen binanın çevresinin şeritlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındığı görüldü.



Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5. katındaki balkon gece saatlerinde çökmüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.



Çöken balkon ve binanın son durumu sabah saatlerinde dron ile havadan görüntülendi. Balkon kısmının çöktüğü, kopan beton parçalarının yere düştüğü ve bazı parçaların asılı kaldığı görüldü. Ayrıca, binanın girişinin şeritlerle kapatılarak güvenlik önlemi alınması dikkat çekti.