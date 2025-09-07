Kadıköy’de Caferağa Bostanı ihalesine tepkiler büyüyor: “Ranta değil halka alan açın”

Kadıköy’ün Caferağa Mahallesi’nde bulunan Moda Bostanı ve çevresindeki donatı alanının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılmasına karşı yurttaşlar, belediye yöneticileri ve mahalle temsilcileri bir araya geldi. “Mahalle bizim, rantçıya bırakmayız”, “Beton değil toplanma alanı”, “Ranta değil halka alan aç” sloganlarıyla yürüyüş yapan Kadıköylüler, ihalenin iptal edilmesini istedi. Eyleme Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da destek verdi.

KÖSEDAĞI: "YEŞİL ALANIMIZI İMARA AÇAMAZSINIZ"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, ihalenin hukuksuz olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Şu anda bütün Caferağa kalktı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açtığı ihaleye tepki var. Etrafında bulunduğumuz 12 dönüm, yani Caferağa’nın en yoğun donatı alanından bahsediyoruz. Burada muhtarlık, aile sağlığı merkezi, 112 acil, çocuk parkı, halı saha, otopark, 135 bostan ve Moda Camii var. Burası hem arkeolojik hem de kentsel sit alanı. Yani çivi bile çakamayız. Plansız bir yerde ihaleye çıkamazsınız.

10 bin metrekarelik alanda 4 bloktan 80 dairelik bir proje yapmaya çalışıyorlar. Sosyal konut deseniz değil, ihtiyaca cevap verse yine değil. Çünkü bölgede zaten yoğun konut var. Vatandaşın kentsel dönüşüm ihtiyacını çözmek yerine tek donatı alanını imara açmaya çalışıyorlar.

Kadıköy Belediyesi olarak ihalenin iptali için dava açtık. Burası bağış yoluyla vakfa donatı alanı olarak kazandırılmış bir yer. İmar açılmak istenmesi bağış şartlarına da aykırıdır. Kültür Bakanı’na sesleniyorum: Lütfen Caferağa halkının sesini duysun. Bu ihaleden vazgeçilsin. Modanın yeşile ihtiyacı var.”

ALİ NARİN: "DEPREMDE NEREDE TOPLANACAĞIZ"

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, afet riskine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz 6.4’lük depremde evimizden çıktığımızda nereye gideceğimizi düşündük. Kadıköy’de nefes alınacak tek alan, bu 12 bin metrekarelik bostan ve park alanıdır. Siz burayı kapatırsanız insanlar nereye gidecek?

Fikirtepe’yi betona boğdunuz, Söğütçeşme’ye AVM diktiniz, Haydarpaşa’ya el koymak istiyorsunuz. Kadıköy’de tek isteğimiz çocuklarımızla parkında oynayabileceğimiz, bostanında üretim yapabileceğimiz boş ve yeşil alan. Bu nedenle mücadelemizi sürdüreceğiz.”

MAHALLELİDEN ÇAĞRI: "KAMULAŞTIRILSIN, AFET ALANI OLSUN"

Caferağa Mahallesi’nde yaşayan bir yurttaş, alanın geleceği için şunları söyledi:

“2014’te de benzer bir projeyi mahalle dayanışmasıyla durdurduk. Bu kez de durduracağız. Ama yalnızca ihaleyi engellemekle kalmamalıyız. Bu alan kamulaştırılmalı, yeşil alan ve afet toplanma alanı olarak korunmalıdır. Mahallemizin dayanışma gücüne güveniyoruz.”

MUHTAR DAĞISTANLI: "BURASI BİZİM, VAZGEÇMİYORUZ"

Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı ise şunları kaydetti:

“Moda Bostanı, muhtarlık, aile sağlığı merkezi, 112 acil istasyonu, çocuk parkı ve afet koordinasyon alanı için Vakıflar, kat karşılığı inşaat ihalesi ilan etmiştir. Ama burası bizimdir. Kamu yararı için kullanılan, nefes aldığımız son açık alandır.

Caferalılar sayesinde burası afet toplanma alanına dönüştü, bostan kuruldu. Bugün de komşularımızla birlikte binlerce imzayı Vakıflar’a teslim edeceğiz. Hukuksuz ve kamu yararına aykırı bu projeyi bize rağmen yapamazlar. Kahramanmaraş depremlerinden sonra dirençli kentlerden bahsedilirken, Kadıköy’ün en riskli mahallesinde afet toplanma alanımız ranta teslim edilemez. Mahalle bizim, vazgeçmiyoruz.”

"RANTA DEĞİL, HALKA ALAN AÇIN"

Yurttaşlar, eylem boyunca “Mahalle bizim, rantçıya bırakmayız”, “Beton değil toplanma alanı”, “Caferağa bizimdir rantçıya bırakmayız” sloganlarını attı. Katılımcılar, alanın park, bostan ve afet toplanma alanı olarak korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.