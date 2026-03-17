Kadıköy’de cami projesi için İSPARK kapatıldı

Kadıköy Rıhtım bölgesindeki Caferağa Mahallesi’nde bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı 1067 araçlık İSPARK "Kadıköy Açık Otoparkı" İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından cami alanı olarak planlanmasının ardından Kadıköy Kaymakamlığı talimatıyla bugün itibarıyla kullanıma kapatıldı.

"BÖLGENİN EN ÖNEMLİ OTOPARKI"

İBB'den yapılan bilgilendirmede söz konusu otoparkın bölgedeki toplam otopark ihtiyacının yaklaşık yüzde 55’ini karşıladığı aynı zamanda bölgedeki araç sirkülasyonun omurgasını oluşturduğu belirtilerek, otoparkın kapatılmasının bölgedeki otopark kapasitesinin yüzde 70 oranında azalmasının yanı sıra trafik açısından da yurttaşların mağduriyet yaşamasına neden olacağının altı çizildi.

2008 yılından beri kullanımda olan otopark, çarşı merkezine yakınlığıyla yurttaşlar için ideal bir park yeri işlevi görürken, metro istasyonuna ve vapur iskelelerine yakınlığıyla da bir transfer noktası olarak kullanılıyordu. Ayrıca abonelik sistemiyle, park yeri sorunun en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Kadıköy sakinlerinin park yeri ihtiyacını da karşılıyordu. İBB’den edinilen bilgiye göre, hizmet alınamayan günlerin ücretleri abonelere iade edilecek. Öte yandan, bölgedeki yüksek yoğunluk nedeniyle aboneler başka bir otoparka yönlendirilemeyecek.

"HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin İSPARK'tan da bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan 295 kodlu Kadıköy Açık Otoparkı, İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından kurumumuza iletilen yazı ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından bildirilen tahliye işlemi doğrultusunda 17 Mart 2026 Salı günü saat 10.30 itibarıyla hizmete kapatılacaktır.

Bu kapsamda 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.59 itibarıyla otoparka yeni araç kabulü yapılmayacaktır. Kadıköy merkezine araçlarıyla gelmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu durumu dikkate alarak alternatif otoparkları tercih etmeleri önemle rica olunur. Otopark abonelerine ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla ayrıca yapılacaktır. Öte yandan söz konusu işleme ilişkin olarak şirketimiz tarafından İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmış olup hukuki süreç devam etmektedir."

YURTTAŞ TEPKİLİ

Tahliye kararını İBB'den gönderilen SMS'le öğrenen yurttaşlar araçlarını almak üzere otoparka geldi. Aracını almaya gelen bir abone “Moda’da oturuyorum, orada bir otoparkımız yok bizim. Apartmanların hiçbirinde otopark yok. Onun için biz buralara park ediyoruz. Ben tramvayla iniyorum, arabamı bırakıyorum tramvayla evime gidiyorum. Benim için en rahat yer burasıydı. Ben şimdi nereye gideceğim? Nereye park edeceğiz biz?” şeklinde konuştu.