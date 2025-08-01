Kadıköy’de çocuklar için yaz atölyeleri ücretsiz

Kültür Sanat Servisi

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin 9. Yaz Atölyeleri başlıyor. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi tarafından resim, drama, çocuklarla felsefe, ses ve ritim, dans, yaylı çalgılar ve piyano gibi birçok branşta gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar, yaz boyunca hem eğlenip hem de öğrenecekler.

Atölye çalışmaları, 5-22 Ağustos arasında Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek. 5 Ağustos’ta başlayacak atölyeler, 5–13 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak farklı yaş gruplarına uygun biçimde hazırlandı. Atölyeler, salı, çarşamba ve perşembe günleri 11.00-15.45 saatleri arasında olacak. Eğitimler, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin uzman eğitmenleri tarafından verilecek.

Yaz atölyelerine katılım için ön kayıt şartı aranmıyor ve Kadıköy'de ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. Gün, saat ve içerik gibi detaylara Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin https://cocuksanatmerkezi.kadikoy.bel.tr/ internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler (0216) 567 84 01 numaralı telefonu arayabilecek.