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Kadıköy’de denize giren genç boğuldu

İstanbul Kadıköy’de denize giren bir genç boğuldu.

Güncel
  • 15.06.2025 23:37
  • Giriş: 15.06.2025 23:37
  • Güncelleme: 15.06.2025 23:40
Kaynak: İHA
Kadıköy’de denize giren genç boğuldu


İstanbul Bostancı sahilinde denize giren 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaklaşık 3 saattir Ceyhaner’den haber alınamaması üzerine durum ekiplere bildirildi. Olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Ceyhaner’in cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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