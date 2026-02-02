Kadıköy’de ilk Peter Watkins retrospektifi

Kültür Sanat Servisi

Bağımsız kültür inisiyatifi Görültü, Sinematek/Sinemaevi işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez kapsamlı bir Peter Watkins retrospektifi düzenliyor. Program Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinemaevi’nde 3 Şubat - 7 Nisan tarihleri arasında izleyicileri ağırlayacak. Kurmaca ile belgesel arasındaki sınırları bilinçli biçimde muğlaklaştıran ve politik sinema diliyle tanınan yönetmenin 11 filmi izleyiciyle buluşacak.

Sinemada tarih, iktidar ve temsil ilişkisini sorgulayan yaklaşımıyla bilinen Watkins, politik distopya türündeki Ceza Kampı, önce yasaklanıp ardından Oscar kazanan Savaş Oyunu ve tarihi tek bir ana hapsetmeyen anlatısıyla öne çıkan Komün (Paris, 1871) gibi yapımlarıyla sinema tarihinde özgün bir yerde duruyor. Program çerçevesinde ayrıca Türkçe–İngilizce yayımlanacak ve 14 yeni makaleden oluşan bir kitap da okurlara sunulacak.