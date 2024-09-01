Kadıköy’de kedi ve köpekleri zehirlediler

Meclis'te kabul edilen 'katliam yasası'na yönelik tepkiler sürerken, yurdun birçok kentinden hayvan cinayeti haberleri gelmeye devam ediyor.

Gazete Duvar'dan Meral Candan'ın haberine göre; İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fenerbahçe Mahallesi’nde sabaha karşı bazı kedi ve köpekler kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce zehirlendi.

Mahallede yaşayan bir hayvansever, şimdiye kadar 15 kedi, 1 köpeğin zehirlendiğini tespit ettiklerini söyledi. 11 kedi ve köpek ölürken zehirlenen kedilerden 4’ü veterinerde tedavi altına alındı. Mahallede yaşayan ve Hatay’dan depremzede olarak getirilen bir köpeğin ise akıbetinin henüz bilinmediğini söyleyen hayvansever, onu aramaya devam ettiklerini söyledi.

Hayvansever, araba altlarında, köşelerde ölü ya da can çekişen kediler bulduklarını, yetiştirebildiklerini veterinere götürdüklerini belirtti. Bu nedenle zehirlenmeden dolayı kaç kedi ve köpeğin etkilendiğinin rakamı net olarak bilinmiyor.

Mahalleye gelen polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayvansever, bir yıl önce de mahallede benzer bir zehirlenme vakası yaşandığını, yaklaşık 30 kedinin bu nedenle hayatını kaybettiğini hatırlattı.