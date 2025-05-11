Kadıköy’de kuruyemişçiden dondurma hırsızlığı kamerada

İstanbul Kadıköy’de gece saatlerinde kuruyemişçiye gelen hırsız, dondurma dolabındaki üç kutu dondurmayı alıp olay yerinden ayrıldı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kadıköy Bostancı Mahallesi Bostan Tariki Sokak’ta bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerinin önüne gelerek, dışarıda bulunan dondurma dolabının kapağını açıp, içerisindeki üç kutu dondurmayı aldı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın rahat tavırlarla doğrudan dolaba yönelip kapağını açarak ürünleri aldığı görüldü. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi Mithat Atlıhan, dolabın kapağının açık olduğunu fark ederek güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını tespit etti.



Başka kişilerin başına gelmesin"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Mithat Atlıhan, "Dün gece saatlerinde bizim dolabımızdan üç paket dondurma çalınmış. Gece arkadaş geliyor, dolabı açıyor, oradan üç paket dondurmayı alıyor. Sabah geldiğimde dolabın kapağının açık olduğunu fark ettim. O şekilde kameralara baktım. Kameralara baktıktan sonra alıp gittiğini gördüm. Diğer esnaf arkadaşların ya da mahallede başka birilerinin başına gelmesin diye sosyal medyada paylaştık. Yapan arkadaşın yakalanmasını, hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Giden çok önemli bir şey değil ama başka kişilerin başına gelmesin" şeklinde konuştu.