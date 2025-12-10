Kadıköy’de MESEM protestosu: Tutuklanan öğrenciler serbest bırakılsın

Sivil Toplum Örgütleri ve Türkiye İşçi Partisi üyeleri, MESEM protestosu sonrası TİP’li 16 gencin tutuklanmasını Kadıköy Süreyya Operası önünde yaptıkları açıklamayla protesto etti. Gençlerin bir an önce serbest bırakılmasının talep edildiği açıklamada, “Mesleki eğitimin ve MESEM'in öğrencilerimizin hayatına kastetmeyecek onların hayatını güvence altına alacak, çocuk emeği sömürüsünü ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlemesini istiyoruz. Bu yolda sonuna kadar mücadele edeceğiz.” denildi.

Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelen Sivil Toplum Örgütleri ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, “Çocuklarımızı öldürmeyin, MESEM’i kaldırın, öğrencileri serbest bırakın!” yazılı pankart açtı, “Can alıyor MESEM patron için öldürme” , “Çocukları öldüren eğitim olamaz” sloganları atıldı.

MESEM’de yaşanan çocuk ölümlerine ve MESEM’i protesto eden TİP’li 16 gencin tutuklanmasına tepki gösterildiği basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“2011 yılından beri en çok çocuk işçi ölümünün yaşandığı yıl bu yıl oldu”

“İstanbul'da 1 Aralık'ta Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla Mesleki Eğitim Zirvesi düzenlendi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporlarına göre bu yılın başından Kasım ayı sonuna kadar geçen sürede 85 çocuk işçi hayatını kaybetti. Kayıt tutulmaya başlanan 2011 yılından beri en çok çocuk işçi ölümünün yaşandığı yıl bu yıl oldu. Bu kadar ölüm yaşanmamış gibi Bakan Yusuf Tekin MESEM övgüleri dizdi.”

"MESEM KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN BİR ÇOK ÇOCUK ÇEŞİTLİ HAKARET VE BASKILARA MARUZ KALIYOR”

“Milli Eğitim Bakanı, 2014'ten itibaren mesleki ve teknik eğitimde ‘radikal dönüşümleri’ hayata geçirdiklerini, sektörde saha tecrübesi olan kişilerin okullarda eğitim vermesi, müfredatın sektörle birlikte belirlenmesi, öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması ve asgari ücretin belirli oranında harçlık ödenmesinden övgü ile bahsederken iş cinayetlerine kaybettiğimiz MESEM'li 17 öğrenciden hiç bahsetmedi, bunlara dair hiçbir sorumluluk almadı. Oysa bir tarafta övgüyle sahiplenilen sistemin koruyamadığı öğrencilerin sorumluluğu en üst düzeyde kime aittir? Biz biliyoruz ki MESEM kapsamında çalıştırılan bir çok çocuk meslekleriyle ilgili olmayan işler yapmakta, çeşitli hakaret ve baskılara maruz kalmakta, herhangi önlem alınmadan bu öğrencilere tehlikeli görevler verilmektedir.”

"TUTUKLANAN ÖĞRENCİLER SERBEST BIRAKILSIN”

“Çocuklarımıza ve öğrencilerimize bu muameleleri hiçbir şekilde tespit etmeyip cezalardan muaf kılanlar, onların ölümüne sessiz kalanlar pek tabi olarak bunu protesto eden TİP üyesi öğrencileri, önce gözaltına alıp sonra da tutuklamakta hiç gecikmemişler, yetmemiş peşine de MESEM'li çocukların haklarını hatırlatmak için bakanın katıldığı zirveye giden Öğretmen Sendikası üyesi öğretmenleri ters kelepçe ile gözaltına almış sonrasında adlı kontrol ile bırakmışlardır. Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını, mesleki eğitimin ve MESEM'in öğrencilerimizin hayatına kastetmeyecek onların hayatını güvence altına alacak, çocuk emeği sömürüsünü ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlemesini istiyoruz. Bu yolda sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

"ARKADAŞLARIMIZ BAŞLARI DİK GİRDİLER, BAŞLARI DİK ÇIKACAKLAR"

Türkiye İşçi Partisi adına yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Patronlara bu ülkenin evlatlarını 3 kuruş paraya rahat rahat satabileceğini, 85 tane çocuk işçinin ölümünden sorumlu olmasına rağmen koltuğunda rahat rahat oturabileceğini zanneden bakan karşısında bizi gördüğüne öyle korkmuş ki, 16 arkadaşımızı bizden ayırarak, bizleri korkutabileceğini, sindirebileceğini zannetmiş.

Buradan duyuralım, her avukat görüşmesinde bir pantolon daha istemek yerine MESEM'i ne kadar gündem edebildiğimizi soran iradeyi yenemezsiniz. Dışarıya yazdığı ilk mektupta yoldaşlar beni örgütlü mücadeleye kattığınız için teşekkür ederim yazan iradeyi yenemezsiniz. Türkiye'de onurlu bir hayat sürmenin karşılığıdır bugün yaşadıklarımız diyen iradeyi yenemezsiniz. Yenemeyeceksiniz.

Arkadaşlarımız başları dik girdiler, başları dik çıkacaklar. Ve siz ağzınızın suyu aka aka, ellerinizi ovuştura ovuştura katlettiğiniz her bir kardeşimizin hesabını vereceksiniz."