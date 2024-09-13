Kadıköy’de pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Spor İstanbul’un düzenlediği Tour Of İstanbul yarışları nedeniyle pazar günü Kadıköy’de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Tour of İstanbul yarışları final etabı Yenikapı - Kadıköy, Kadıköy - Yenikapı’ da yapılacak.

Pazar günü yapılacak olan final etabı için Kadıköy’de saat 11.00 ile 13.00 arasında kapanacak yollar ve bağlantı yolları belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre Pazar günü kapanacak yollar şunlar:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü,

1. Çevre Yolu,

Ahmet Mithat Efendi Cad.,

Operatör Cemil Topuzlu Cad.,

Çetin Emeç Bulvarı,

Oramiral Celal Eyicioğlu Sok.,

Bağdat Cad.,

Fener Kalamış Cad.,

K-15 Söğütlüçeşme Kavşağı,

K-14 Uzunçayır Köprülü Kavşağı,

Ankara Asfaltı