Kadıköy’de su borusu patladı, tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı

Kadıköy’de bulunan bir su borusu hattında patlama meydana geldi. Metrelerce yükseğe fışkıran tazyikli suya İSKİ ekipleri müdahale etti.



Olay, saat 12.15 sıralarında Kadıköy Fener Kalamış Caddesi’nde bulunan su borusu hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle boru hattındaki sular metrelerce yükseğe fışkırarak çevredeki vatandaşları ve trafiği olumsuz etkiledi. İhbar üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri patlayan boruya müdahale ederek fışkıran suyu kontrol altına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.