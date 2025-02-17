Kadıköy’de tarihi karakolda yangın: Yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy’de, 19. yüzyılda inşa edilen ve restorasyon çalışmaları süren Rıza Paşa Karakolu’nda 8 Şubat’ta çıkan yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan Şarman'ın arkadaşlarının karakoldaki ifadesi ortaya çıktı.

Yangın, 8 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sonrası yapılan incelemelerde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'MADDE ETKİSİNDEYDİ, ÇIKAMADI'

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olay anında binada oldukları tespit edilen A.Ç., S.U.A., Ö.A.K. ve A.B gözaltına alındı.

Polisin görüşmeleri sonrası, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin şüphelilerin arkadaşı olan 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi.

Emniyetteki ifade veren arkadaşlarının, "Isınmak için binanın ikinci katında ateş yaktık. Alev kontrolden çıkarak tüm binayı sardı. Tanay madde etkisinde olduğundan kendinde değildi çıkaramadık" şeklinde konuştukları öne sürüldü.

Şüphelilerden 3'ü serbest kalırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Öte yandan Tanay Şarman'ın ailesinin 35 yaşlarında bir kişi hakkında, gençlere uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla delil topladıkları öğrenildi.