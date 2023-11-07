Kadıköy’de yayalara geçiş hakı vermeyen sürücülere ceza

Kadıköy’de yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri iki motosiklet sürücüsü ile bir taksi şoförüne cezai işlem uyguladı. Ceza yazılmasına tepki gösteren taksi şoförü, "Ceza yersem bu arabayı burada yakarım " diyerek polis ekipleriyle tartıştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim yaptı. Birçok sürücü yaya geçidini kullanmak isteyen yayalara yol verirken, iki motosikletli ile bir taksi şöförünün yaya geçidinde durmadığı dronla tespit edildi. Sürücülere kişi başı bin 979 lira cezai işlem uygulandı.

Ceza yazılan bir motosikletli "Yayalar geçti ondan sonra ben geçtim." diyerek cezaya itiraz etti. Motosikletli, "Beyefendiler kafalarına göre ceza kesiyorlar. Yaya geçmiş yaya geçtikten sonra ben geçiyorum. Drone var diyorlar. Böyle bir saçmalık var mı. Bin 979 lira ceza kesiyorlar. Yol boş, insanların geçmesini bekledim . Yoldan ben de geçtim. Beyefendi diyor ki drone çekimi var. Ben de görüyorum. Orada yazmış adam drone çekimi var diye. Ben neden yayanın üzerinden geçeyim." diye sordu.

BİN 979 LİRA CEZA YAZILDI

Ceza yazılan başka bir motosikletli ise, "Yaya geçidi var. Biz yayalara yol verdik. Işık da olmadığı için sürekli yaya geçiyor. Onlar geçiyor biz de geçiyoruz. Birine yol verdik diğerinde biz geçtik. Diyor ki hepsine yol vereceksin. "dedi. Para cezası yazılan taksi şoförü Ersan Akın ise, "Ceza yersem bu arabayı burada yakarım." diyerek duruma tepki gösterdi. Kendisine ceza yazan polis ekipleriyle uzun süre tartışan Akın, "Tuzağı kurmuşsunuz oraya. Yaya geldi de ona mı yol vermedim. Ben bir şey görmedim ki. Sağda durmuş. Gelip de atlarsa önüme ben ne yapayım ki. Benim suçum ne. Akşama kadar orada mı duralım." dedi. Akın, "Böyle bir sistem olur mu ? Ben yayayı görmedim ki. Tuzağı kurmuşsunuz oraya. Yaya geçidinde durdum. Yayaları da görmedim. Bu cezaya maruz kaldım. Kurallara uyan bir kişiyim." şeklinde konuştu.Taksi şoförü " Bir itirazınız varsa varsa Sulh Ceza Mahkemes'ne gidersiniz " diyen polis ekiplerine tepki göstermeye devam etti. Bu sırada çevredeki bir esnaf, taksi şoförünü sakinleştirmeye çalıştı. (DHA)