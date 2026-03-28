Kadıköy’de yürüdüler

Oktay Evsen

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Kadıköy’deki Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda toplanan sahne emekçileri Süreyya Operası’na yürüdü.

Metin Deniz’in okuduğu bildiride “Sahne tasarımcısı ve yönetmenim.

1960 yılından beri bu işi yapmaktayım. Dünyanın tedirginlik içerisinde olduğu, ülkemizdeki adalet, hukuk ve benzeri tartışmaların alıp başını gittiği günlerde Dünya Tiyatro Günü nasıl yorumlanabilir?” denildi.

Kadıköy Tiyatroları Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş açıklamanın ardından sona erdi.