Kadıköylüler sinemasına, hafızasına sahip çıkmak için bir araya geldi

İstanbul Kadıköy’de yıkılmasına karar verilen Rexx Sineması için Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi çağrısıyla Kadıköylüler bir araya geldi.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, yönetmen Semir Aslanyürek ve oyuncu Şevket Çoruh’un da destek vererek Rexx’e sahip çıktığı eylemde "Rexx'siz Kadıköy, renksiz sinema", "Sinema ranta, kurban veriyor", "Beyaz perde yıkılmaz, Rexx unutulmaz", "Emek yıkıldı, Rexx yıkılmasın", “Rexx bizim, Kadıköy bizim” sloganları atıldı.

REXX'SİZ KADIKÖY, RENKSİZ SİNEMA

Oyuncu Şevket Çoruh, “Kadıköy’ün simgesi olan, çocukluğumdan beri sinemayı sevmemi sağlayan bir mekanın başka bir şeye dönüştürülmesi, kültür sanat yapısının dışına çıkarılması, ranta peşkeş çekilmesi hepimizin kanına dokunuyor” diyerek tüm Kadıköylüleri durumun takipçisi olmaya çağırdı.

RANTA KURBAN ETMEYECEĞİZ

Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Fulya Girginer, Kadıköy’ün kültürsüzleşmiş bir eğlecme mekanına dönüştüğünü söyledi.

Basın açıklamasını Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi adına Serap Emir okudu.

Emir, “Kadıköy'de sahaflar, sinemalar, tiyatrolar ve sergi alanları birer birer kapandı. Tekelleşmiş bar ve restoranların hüküm sürdüğü; paylaşım değil, tüketim yapılan bir yer haline dönüştü. Dönüşmeye devam ediyor. Çünkü yaşama, doğaya, insana, tarihe ve kültüre hiç değer vermeyen, yok eden bu düzenin vahşice tüketmeye ve büyümeye ihtiyacı var. Kadıköy'de bir yağma ve mafya düzeni hüküm sürüyor. Mekanlar sokakları komple kapatıyor, sokaklarda yürünemiyor. Apartmanlarda oturanlar geceleri ses ve gürültüden uyuyamıyorlar. Sokaklar şişeler ve tuvalet kokusu ile çok pis durumda. Uyuşturucu Kadıköy'ü ele geçirmiş durumda. Gençler artık Kadıköy'e sinema ve tiyatro izlemeye değil, uyuşturucu bulmaya, tüketmeye ve tükenmeye geliyorlar” dedi.

Rexx sinemasının en az 150 yıldır Kadıköy merkeze ait bir mihenk taşı olduğunu belirten Emir, “Film izlemek için çok tercih edilen, buluşma noktası olarak kullanılan bir yer. Bazen de gitmesek de, görmesek de bize ait olan. Ağır hasarlı raporu çıktığı için yıkıma engel olamıyoruz. Fakat binanın sadece rant için kullanılmasına, sinemanın yıkılıp yerine büyük sermaye gruplarının marka mekanı yapılmasına engel olacağız” ifadelerini kullandı.