Kadıköylülerden Belediye Başkanı Odabaşı’na tepki: AVM projesi kazanım değil kent suçudur!

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın, yurttaşların yıllardır karşı çıktığı Söğütlüçeşme AVM-Gar projesine ilişkin açıklamaları tepki çekti. Kent dayanışma gruplarından yapılan açıklamalarda, "Söğütlüçeşme’de yapılan AVM projesi ‘kazanım’ değil, kent suçudur, rant projesidir" denildi.

HABER MERKEZİ

İstanbul Kadıköy’deki Söğütlüçeşme AVM-Gar projesine karşı çıkan yurttaşlar yıllardır mücadele ediyor.

Kadıköy’ün en önemli alanlarından biri iktidar eliyle yapılaşmaya açılırken Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da Halk TV’de katıldığı bir programda projeye dair açıklamalarda bulundu. Odabaşı, AVM-Gar projesinin revize edildiğini ve bugünkü halinin bir kazanım olduğunu savundu.

Kadıköy Kent Dayanışması ile Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması ise yaptıkları açıklamada Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı’na tepki gösterdi.

"ODABAŞI’NI KINIYORUZ"

Kadıköy Kent Dayanışması’nda yapılan yapılan açıklamada, "Söğütlüçeşme’de yapılan AVM projesi ‘kazanım’ değil, kent suçudur, rant projesidir" denilerek şu açıklamaya yer verildi:

"Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın Halk TV’de katıldığı programda projeyi aklama çabasını kabul etmiyoruz! Proje Kadıköy’e ve İstanbul'a karşı işlenmiş bir kent suçudur. Yeşil alanımızı talan edip sermaye açan proje, Kadıköy trafiğini felç edecek bir rant projesidir. Programda sözünü ettiği proje detayları halkla paylaşılmamış, gizlenmiştir. Belediye Başkanı rant projesine nasıl bu kadar hakimdir?

Kadıköy Belediye Başkanının Söğütlüçeşme’de halkın irade ve taleplerine rağmen yapılmakta olan rant ve talan projesini övme çabası kabul edilebilir değildir. İktidar bürokratlarının kullandığı söylemle ‘AVM olmayacak, sadece yeme içme mekanları olacak’ diyen Kadıköy Belediye Başkanının bu projeyi aklama çabasını Kadıköy’e karşı bir ihanet olarak görüyoruz. Projeye göz yuman ve destek veren tüm yöneticileri en ağır şekilde kınıyoruz!"

"ANLAM VEREMİYORUZ"

Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması’ndan yapılan açıklamada ise "Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın Cumartesi günü Halk TV’de katıldığı bir programda, Söğütlüçeşme’de halkın irade ve taleplerine rağmen ayrıca projenin iptali için açtığımız davalar devam ederken, yapılmakta olan rant odaklı AVM Gar projesini kazanım olarak göstermesine bir anlam veremiyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Demiryolu, karayolu ulaşımını, kentsel planlamayı, toplumsal ihtiyaçları, iklim krizini vb. gözetmeyen ve istasyon sahasında yeşil alan ve ağaç bırakmayan ‘Söğütlüçeşme Viyadük ve Çevre Düzenlemesi’ adlı proje Kadıköy’e karşı işlenmiş bir kent suçudur. Kentin planlı ve sağlıklı gelişmesinden sorumlu bir makamda bulunan Kadıköy Belediye Başkanının, iptali için dava açılmış ve yargılaması devam eden bu projeyi kazanım olarak gösterme çabasını, talihsiz ve yerel yönetim sorumluluğu ile bağdaşmayan bir açıklama olarak gördüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Haydarpaşa gardır, Söğütlüçeşme istasyon."