Kadıköy’ü ele geçiren bir semt projesi: Semtine Has
Kendine Has, Kadıköy’ü yeniden keşfetmek, kültür, sanat, müzik dolu keyifli bir rotayla hayata karışmak isteyenleri, 13 - 21 Ekim tarihleri arasında Semtine Has etkinliğine davet ediyor. Küratörlüğünü HOOD Base’in yaptığı Semtine Has ile, 9 günlük yoğun bir programla İstanbul’un en hareketli ve çevre dostu semtlerinden Kadıköy’de, birçok sanatçı ve binlerce katılımcı Kadıköy’ü bir kez daha mesken edinecek.
Sürpriz karşılaşmaların adresi Semtine Has kapsamında 9 gün boyunca semtin farklı mekanlarında, sanatın birçok dalından onlarca insan konserlerden partilere, atölyelerden rehberli turlara Kadıköy’ü disiplinlerarası bir yaklaşımla yeniden keşfedecek.
Dokuz günü kapsayacak etkinliklerde müziğin sesi tüm Kadıköy’de duyulacak. Hip hop sahnesinin eklektik ismi Aga B ve çok sesli koro müziğinin başarılı temsilcilerinden Chromas’ın pop-up performanslarının yanı sıra, Semtine Has ile özdeşleşmiş şeffaf kabinde, müzisyenlerin ve dinleyicilerin bire bir konser deneyimi yaşadıkları “Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz?” de programda yer alacak. Şanslı katılımcılar Kalben, Ozbi, Ege Çubukçu, Barış Demirel, Kamufle, Burakbey, Yung Ouzo, Bade Nosa ve İlke Ozan ile bir araya gelme ve tanışma sansını yakalayacak.
Youtube’da izlenme rekorları kıran Tutkum Boğuşmak Show ise Semtine Has’a özel iki saatlik interaktif bir gösteri ile bu sefer Kadıköy Karga’da katılımcılarla buluşacak.
Moda Sahnesi’nde Ari Barokas’ın dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacağı gecenin yanı sıra özel tadım atölyeleri, sanatçı atölyeleri ve müzik stüdyoları turu, Kadıköy sokak sanatı turu ve söyleşiler gibi birçok aktivitede katılımcılar Kendine Has bir Kadıköy rotası deneyimleyecek.
BURADA HER ŞEY KENDİNE HAS
Semtine Has kapsamında, multidisipliner sanatçılar MRE ve Uğur Acil’in mural çalışmalarını ziyaret edebilir, Onaranlar Kulübü ile kent hackleme etkinliğine katılabilirsiniz. Küçük bir macera yaşamak isteyenler “Blind Date” tattoo challenge ile Can Levi’nin dövme koltuğunda yerlerini ayırtabilir, ya da mikrofonu eline almak isteyenler Paptircem’in sunumuyla gerçekleşecek canlı karaoke gecesi “Serbest Detone” ile sahnede hünerlerini gösterebilir. Sesleri ve renkleri bir araya getiren interaktif oyun “Hazırsan Boyuyorum” da ise katılımcılar mekana dağıtılmış objeleri Braderin’in DJ seti eşliğinde özgürce boyarken; sanatçılar Bilge Abur ve Kadir Çıtak ile yaratıcılığın ritmini müzikten aldığı renkli bir deneyim yaşayabilir.
Ableton UG Istanbul iş birliği ile gerçekleşecek Ableton meets Istanbul 2: Electric Boogaloo etkinliğinde Cava Grande ve yuceboi’dan atölyeler, Akın Orbay moderatörlüğünde Ableton Link Jam session’ları ve gece yarısına uzanan DJ setler katılımcıları bekliyor.
Programda online müzik dergisi Noirgazer’ın Kadıköy Sahne’de Can Bora Tanzer, Cicexcocux ve Varteres Durise’in sahne almasıyla gerçekleşecek “Omengazing” gecesi, Zincir Kıran Kadınlar ile bisikletli takım sürüşü, @suckmywalls ile graffiti’lerin izini sürüp sokak sanatçılarıyla tanışma turu, HOOD Base ile Yeldeğirmeni’ndeki sanatçı atölyeleri ziyareti, Craft Antakya ile “Bizim Kadıköy” Atölyesi ve MUBİ ile Blue Blues Band ve 90’lar sahnesi gibi farklı etkinlikler de yer alıyor.
Finalde ise Grup Ses, Mük. Ve HOOD Base’in seçkileriyle Kadıköy Stereogun’da dans ve müzik dolu bir gece katılımcıları bekliyor.
13-21 Ekim 2023 tarihleri arasında Thales, Kadıköy Sahne, Karga, Stereogun, Dunia, Muhit, Kolektif House Moda, Hood Base, Stereogun ve Moda Sahnesi gibi Kadıköy ile özdeşleşmiş bir çok farklı mekanda gerçekleşecek olan Kadıköy’ün tüm renklerini yeniden keşfedeceğiniz ve katılımın ücretsiz olduğu ‘Semtine Has’ın programı ise şöyle;
Sürekli Etkinlikler:
Uğur Acil’in şişme karakterleri ile mekana özgü yerleştirme / Karga, Thales
13 Ekim Cuma
Live Painting: MRE & Uğur Acil / Sürpriz
Onaranlar Kulübü ile Kent Hackleme / Thales, Kadife Sokak
Can Levi ile “Blind Date” Tattoo Challenge / HOOD Base
Paptircem ile “Serbest Detone” / Kadıköy Sahne
Kabin Basıncı: Noirgazer Sunar Omengazing / Karga
14 Ekim Cumartesi
Hazırsan Boyuyorum / Kolektif House Moda
Can Levi ile “Blind Date” Tattoo Challenge / HOOD Base
Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz? / Thales
Barış Demirel “BD Deneyimi”
Ege Çubukçu
Pop-Up konser: Chromas / Sürpriz
15 Ekim Pazar
Craft Antakya ile “Bizim Kadıköy” Atölyesi / Thales
Suckmywalls ile Kadıköy Sokak Sanatı Turu
Sokak Sanatı Söyleşisi / Muhit
Pop-Up Konser: Aga B / Sürpriz
16 Ekim Pazartesi
Tadım: Mezopotamya’dan Bugüne Lezzet Rotası / Muhit
Zincir Kıran Kadınlar ile Bisikletli Takım Sürüşü / Kadıköy Sahili
Konser: Ari Barokas (Warm Up: Parham A.G) (Ücretli) / Moda Sahnesi
17 Ekim Salı
Müzik Stüdyoları Turu / Mayday, No:5, Vibes, HOOD Base
18 Ekim Çarşamba
Sanatçı Atölyeleri Turu / Yeldeğirmeni
Tutkum Boğuşmak Show (Ücretli) / Karga
19 Ekim Perşembe
Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz? / Thales
İlke Ozan
Yung Ouzo
Kamufle
20 Ekim Cuma
Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz? / Thales
Burakbey
Ozbi
Ableton Meets İstanbul 2: Electric Boogaloo / Dunia
Atölyeler
Ableton Link Jam
Yuceboi & Oek.
Cava Grande
21 Ekim Cumartesi
MUBI x Semtine Has: Blue Blues Band ve 90’lar Sahnesi / Muhit
Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz? / Thales
Bade Nosa
Kalben
Semtine Has Kapanış Partisi: Yeniden Başlasın / Stereogun
Mekana Özgü Yerleştirme: Uğur Acil / Karga, Thales