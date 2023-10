Kadıköy’ü ele geçiren bir semt projesi: Semtine Has

Kendine Has, Kadıköy’ü yeniden keşfetmek, kültür, sanat, müzik dolu keyifli bir rotayla hayata karışmak isteyenleri, 13 - 21 Ekim tarihleri arasında Semtine Has etkinliğine davet ediyor. Küratörlüğünü HOOD Base’in yaptığı Semtine Has ile, 9 günlük yoğun bir programla İstanbul’un en hareketli ve çevre dostu semtlerinden Kadıköy’de, birçok sanatçı ve binlerce katılımcı Kadıköy’ü bir kez daha mesken edinecek.

