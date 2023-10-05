Kadıköy’ü ele geçiren bir semt projesi: Semtine Has

Kendine Has, Kadıköy’ü yeniden keşfetmek, kültür, sanat, müzik dolu keyifli bir rotayla hayata karışmak isteyenleri, 13 - 21 Ekim tarihleri arasında Semtine Has etkinliğine davet ediyor. Küratörlüğünü HOOD Base’in yaptığı Semtine Has ile, 9 günlük yoğun bir programla İstanbul’un en hareketli ve çevre dostu semtlerinden Kadıköy’de, birçok sanatçı ve binlerce katılımcı Kadıköy’ü bir kez daha mesken edinecek.

Sürpriz karşılaşmaların adresi Semtine Has kapsamında 9 gün boyunca semtin farklı mekanlarında, sanatın birçok dalından onlarca insan konserlerden partilere, atölyelerden rehberli turlara Kadıköy’ü disiplinlerarası bir yaklaşımla yeniden keşfedecek.

Dokuz günü kapsayacak etkinliklerde müziğin sesi tüm Kadıköy’de duyulacak. Hip hop sahnesinin eklektik ismi Aga B ve çok sesli koro müziğinin başarılı temsilcilerinden Chromas’ın pop-up performanslarının yanı sıra, Semtine Has ile özdeşleşmiş şeffaf kabinde, müzisyenlerin ve dinleyicilerin bire bir konser deneyimi yaşadıkları “Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz?” de programda yer alacak. Şanslı katılımcılar Kalben, Ozbi, Ege Çubukçu, Barış Demirel, Kamufle, Burakbey, Yung Ouzo, Bade Nosa ve İlke Ozan ile bir araya gelme ve tanışma sansını yakalayacak.

Youtube’da izlenme rekorları kıran Tutkum Boğuşmak Show ise Semtine Has’a özel iki saatlik interaktif bir gösteri ile bu sefer Kadıköy Karga’da katılımcılarla buluşacak.

Moda Sahnesi’nde Ari Barokas’ın dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacağı gecenin yanı sıra özel tadım atölyeleri, sanatçı atölyeleri ve müzik stüdyoları turu, Kadıköy sokak sanatı turu ve söyleşiler gibi birçok aktivitede katılımcılar Kendine Has bir Kadıköy rotası deneyimleyecek.

BURADA HER ŞEY KENDİNE HAS

Semtine Has kapsamında, multidisipliner sanatçılar MRE ve Uğur Acil’in mural çalışmalarını ziyaret edebilir, Onaranlar Kulübü ile kent hackleme etkinliğine katılabilirsiniz. Küçük bir macera yaşamak isteyenler “Blind Date” tattoo challenge ile Can Levi’nin dövme koltuğunda yerlerini ayırtabilir, ya da mikrofonu eline almak isteyenler Paptircem’in sunumuyla gerçekleşecek canlı karaoke gecesi “Serbest Detone” ile sahnede hünerlerini gösterebilir. Sesleri ve renkleri bir araya getiren interaktif oyun “Hazırsan Boyuyorum” da ise katılımcılar mekana dağıtılmış objeleri Braderin’in DJ seti eşliğinde özgürce boyarken; sanatçılar Bilge Abur ve Kadir Çıtak ile yaratıcılığın ritmini müzikten aldığı renkli bir deneyim yaşayabilir.

Ableton UG Istanbul iş birliği ile gerçekleşecek Ableton meets Istanbul 2: Electric Boogaloo etkinliğinde Cava Grande ve yuceboi’dan atölyeler, Akın Orbay moderatörlüğünde Ableton Link Jam session’ları ve gece yarısına uzanan DJ setler katılımcıları bekliyor.

Programda online müzik dergisi Noirgazer’ın Kadıköy Sahne’de Can Bora Tanzer, Cicexcocux ve Varteres Durise’in sahne almasıyla gerçekleşecek “Omengazing” gecesi, Zincir Kıran Kadınlar ile bisikletli takım sürüşü, @suckmywalls ile graffiti’lerin izini sürüp sokak sanatçılarıyla tanışma turu, HOOD Base ile Yeldeğirmeni’ndeki sanatçı atölyeleri ziyareti, Craft Antakya ile “Bizim Kadıköy” Atölyesi ve MUBİ ile Blue Blues Band ve 90’lar sahnesi gibi farklı etkinlikler de yer alıyor.

Finalde ise Grup Ses, Mük. Ve HOOD Base’in seçkileriyle Kadıköy Stereogun’da dans ve müzik dolu bir gece katılımcıları bekliyor.

13-21 Ekim 2023 tarihleri arasında Thales, Kadıköy Sahne, Karga, Stereogun, Dunia, Muhit, Kolektif House Moda, Hood Base, Stereogun ve Moda Sahnesi gibi Kadıköy ile özdeşleşmiş bir çok farklı mekanda gerçekleşecek olan Kadıköy’ün tüm renklerini yeniden keşfedeceğiniz ve katılımın ücretsiz olduğu ‘Semtine Has’ın programı ise şöyle;

Sürekli Etkinlikler:

Uğur Acil’in şişme karakterleri ile mekana özgü yerleştirme / Karga, Thales

13 Ekim Cuma

Live Painting: MRE & Uğur Acil / Sürpriz

Onaranlar Kulübü ile Kent Hackleme / Thales, Kadife Sokak

Can Levi ile “Blind Date” Tattoo Challenge / HOOD Base

Paptircem ile “Serbest Detone” / Kadıköy Sahne

Kabin Basıncı: Noirgazer Sunar Omengazing / Karga

14 Ekim Cumartesi

Hazırsan Boyuyorum / Kolektif House Moda

Can Levi ile “Blind Date” Tattoo Challenge / HOOD Base

Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz? / Thales

Barış Demirel “BD Deneyimi”

Ege Çubukçu

Pop-Up konser: Chromas / Sürpriz

15 Ekim Pazar

Craft Antakya ile “Bizim Kadıköy” Atölyesi / Thales

Suckmywalls ile Kadıköy Sokak Sanatı Turu

Sokak Sanatı Söyleşisi / Muhit

Pop-Up Konser: Aga B / Sürpriz

16 Ekim Pazartesi

Tadım: Mezopotamya’dan Bugüne Lezzet Rotası / Muhit

Zincir Kıran Kadınlar ile Bisikletli Takım Sürüşü / Kadıköy Sahili

Konser: Ari Barokas (Warm Up: Parham A.G) (Ücretli) / Moda Sahnesi

17 Ekim Salı

Müzik Stüdyoları Turu / Mayday, No:5, Vibes, HOOD Base

18 Ekim Çarşamba

Sanatçı Atölyeleri Turu / Yeldeğirmeni

Tutkum Boğuşmak Show (Ücretli) / Karga

19 Ekim Perşembe

Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz? / Thales

İlke Ozan

Yung Ouzo

Kamufle

20 Ekim Cuma

Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz? / Thales

Burakbey

Ozbi

Ableton Meets İstanbul 2: Electric Boogaloo / Dunia

Atölyeler

Ableton Link Jam

Yuceboi & Oek.

Cava Grande

21 Ekim Cumartesi

MUBI x Semtine Has: Blue Blues Band ve 90’lar Sahnesi / Muhit

Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz? / Thales

Bade Nosa

Kalben

Semtine Has Kapanış Partisi: Yeniden Başlasın / Stereogun

Mekana Özgü Yerleştirme: Uğur Acil / Karga, Thales