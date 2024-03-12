‘Kadıköy’ün yeni gölü’ tahliye ediliyor

Kadıköy'de Taşyapı’nın 40 katlı otel için açtığı ancak tamamlayamadığı projenin hafriyat alanının Apple Maps tarafından göl olarak işaretlenmesinin ardından suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Koşuyolu Mahallesi’nde eski Darüşşafaka arazisinde Taşyapı A.Ş. tarafından yapılmak istenen 40 katlı otel için temel açıldı ancak proje tamamlanmadı. 2007'de arazisi satın alınan, 2015 yılında da inşaat çalışması başlatılan proje, 2017'ye kadar tamamlanamadı. Açık çukur halinde başıboş bırakılan bu alan hafriyat gölüne döndü.

Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı. BirGün’ün gündeme getirmesinin ardından su dolu çukur drone ile görüntülendi. Görüntülerde kazı yapılan çukurun büyük bölümünün suyla dolduğu görülürken, su motoruyla suyun tahliye edilmeye başlandığı görüldü.

“BİR ÇOK YERDE VAR BU ŞEKİLDE"

Su birikintisinin hoş bir görüntü olmadığını söyleyen Gökhan Gönültaş, “Yani açıkçası böyle atıl kalması çok hoş bir durum değil. Kadıköy için açıkçası çok böyle hoş bir durum değil tabii ki. Konuyla ilgili yetkililerin buraya önem vermesi gerekiyor" dedi. Arif Özçam ise, “İnşaatları açıyorlar temelleri bu sefer uzun süre boş kalıyor. Birçok yerde var bu şekilde. Kim ne yapacaksa yapsın bir an önce yani. Benim bildiğim kadarıyla bayağıdır var bu böyle. Artık kaldırsınlar ne yapacaklarsa" şeklinde konuştu.

PROJENİN GEÇMİŞİ

İstanbul Koşuyolu'nda, yurttaşların tepkisini çeken, başlatılan imza kampanyası ve yapılan itirazlar sonucunda otel inşaatı durdurulmuş, inşaat alanının mühürlenmesine karar verilmişti. Darüşşafaka Cemiyeti’nin hastane yapmak istediği E-5 Karayolu kenarındaki dev araziye imar izni verilmemiş, 2005 yılında Taş Yapı ile Selçuk Ecza Deposu ortaklığı araziyi 7 milyon dolara satın almıştı. İmar Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü'nün olumsuz görüş bildirmesine rağmen Taş Yapı, Dubai’deki lüks otel Burj El Arap'a benzer 40 katlı 3 bloktan oluşan bina dikmek istemişti. Belediye projeyi iptal etmesine rağmen kısmen değiştirilen proje Kadıköy Belediyesi tarafından onaylanmıştı. Bunun üzerine apar topar başlayan inşaatla civardaki pek çok ağaç kesilmiş, inşaat alanı mezarlıkların içine kadar sızmıştı.

Koşuyolu halkının hukuki mücadelesi sonuç vermiş, İstanbul 11. İdare Mahkemesi inşaatı durdurmuştu. Bu karar ise istinaf mahkemesinde usuli gerekçelerle bozulmuştu.



Kuzey Ormanları Savunması, Koşuyolu Çevre Gönüllüleri’nin protesto ettiği proje hakkında gönüllüler şu açıklamayı yapmıştı: “Koşuyolu halkının idare mahkemesinde kazandığı davada, bölge idare mahkemesi 2 kere reddedilen Taşyapı’nın itirazlarını kabul etmişse de mahalleli bu kararı temyiz etti. Bu projenin devamı halinde tüm Koşuyolu’nun temiz havası, güneşi engellenecek, binalar rüzgar ve güneşin önüne set çekecek, ekolojik denge tümden bozulacak, semtin trafiği felç olacak, çocukların oyun alanları, halkın yaşam alanları ve mahalle kültürü yok olacak. Taşyapı şirketi, Validebağ Korusu’nun bitişiğine yaptığı Taşyapı Koşuyolu Koru Evleri ile de semtin her iki girişine beton kütleleri koyarak yaşam alanlarını yok ediyor. Rant hırsı ile doğayı zehirleyen projeler üretenler, şehrimize de büyük zararlar veriyor. Taşyapı ve tüm rant peşinde, doğa düşmanı şirketler, yaşam alanlarımızdan ellerini çeksin.”