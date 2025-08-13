Kadim anlatılar canlanacak

Kültür Sanat Servisi

Üçüncü yılında izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanan Uluslararası Mitoloji Film Festivali, bu kez 'Mitoloji ve Kadın' teması etrafında şekillenen programıyla dikkat çekiyor. 22–30 Eylül tarihleri arasında İzmir, Aydın, Manisa, İstanbul ve Çanakkale’de düzenlenecek festival; kısa film ve dijital oyun yarışmaları, uluslararası film gösterimleri, paneller, söyleşiler ve özel ödül törenleriyle geniş bir kültürel içerik sunuyor. Ücretsiz olarak izlenebilecek etkinlikler arasında, mitolojiyi çağdaş sanatlarla buluşturan disiplinler arası bir yaklaşım öne çıkıyor. Festival kapsamında sinema alanındaki etik ve estetik katkılara Ülgen Ödülü, akademik çalışmalara ise Mergen Ödülü takdim edilecek.

Festival 'İnsanlığın Ortak Hikâyesi' sloganıyla İzmir’de başlayacak, ardından Aydın (Efeler, Tralles Antik Kenti), Manisa (Sardes Antik Kenti), İstanbul (Beyoğlu Sineması ve Rami Kütüphanesi) duraklarını gezerek Çanakkale Troya Antik Kenti’nde son bulacak.

TEMA 'MİTOLOJİ VE KADIN'

Festivalin kısa film ayağında 'Mitoloji ve Kadın' teması öne çıkıyor. 2022 ve sonrasında çekilmiş, 20 dakikayı aşmayan kurmaca kısa filmlerin yarışacağı bu bölümde, kadın kahramanlar, tanrıçalar ve mitolojik figürlerle ilişkilendirilen anlatılar ön planda olacak. Seçici kurul başkanlığını Prof. Dr. Alev Parsa’nın üstlendiği yarışmanın kazanan 10 filmi festivalde seyirciyle buluşacak. Bu yıl ilk kez festival kapsamında Dijital Oyun Yarışma düzenlenecek. Anadolu’nun kadim efsanelerini modern teknolojilerle buluşturan bu yarışma, oyun geliştiricilere bölgenin zengin mitolojik mirasını dijital platformlara taşıma fırsatı sunacak.

Festival kapsamında hazırlanan ve editörlüğünü Yankı Enki’nin üstlendiği kolektif kitap, disiplinler arası bir perspektifle mitolojiyi ele alıyor. Kitapta Hitit ve Sümer mitolojileri, Dede Korkut anlatıları, kadın arketipleri, Afrodit kültü ve mitolojik sinema temsilleri okurlara sade bir dille aktarılıyor.

Festivalin tüm gösterimleri, panel ve söyleşiler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Detaylı programa www.mitolojifest.com adresinden ulaşabilirsiniz.