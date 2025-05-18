Kadim sorulara yanıt arayan 'Gilgameş' dünya prömiyerini yaptı

Gilgameş Operası, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Bir özgürlük tutkusu destanı olan Gilgameş operası, bilgisizlikten bilgiye geçişi ele almasından dolayı zamansız bir eser olma özelliğine sahip.

Fotoğraf: Murat Dürüm

20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biri olan Ahmed Adnan Saygun’un kültürler arasında köprü olma işlevini taşıdığı ve ana yurdunun düşünce dünyasını, kavramsal bir çerçeve içinde yorumladığı yapıtlarından olan bu epik dram, Doğu’nun ezgiselliği ile Batı’nın çok sesliliğinin iç içe geçmiş halidir. Destanın konusunun zamansız olmasının en önemli etkenlerinden biri de, hiç kuşkusuz, insanoğlunun hala aynı 'rüya'nın peşinde olmasıdır.

Caner Akın’ın teknoloji ile sahne tekniklerini harmanlayarak sahneye koyduğu 'Gilgameş Operası'nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı şef İbrahim Yazıcı yönetti.

Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, Işık tasarımı Cem Yılmazer, koreografisi Deniz Özaydın imzalı eserde İDOB Korosu’nun şefi Volkan Akkoç.

Eser, 20 Mayıs tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi’nde tekrar sanatseverler ile buluşacak .