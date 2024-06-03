Kadın A Milli Takımı, Azerbaycan maçına hazır

Kadın A Milli Takımı, yaptığı son antrenmanla yarın oynayacağı Azerbaycan maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.



2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, yarınki Azerbaycan maçı için bugün son çalışmasını yaptı ve hazırlıklarını tamamladı. Bakü Dalga Arena Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlayan Milliler, daha sonra taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

B Ligi 1. Grup maçlarına İsviçre deplasmanında 3-1’lik mağlubiyetle başlayan Milli Takım, ardından Pendik’te Macaristan’ı geri düşmesine rağmen 2-1 yenmiş ve Erzincan’da üçüncü maçta Azerbaycan’ı 1-0 mağlup etmişti. Ay-Yıldızlılar, dördüncü maçında yarın Dalga Arena Stadyumu’nda Azerbaycan ile saat 18.00’de karşılaşacak.