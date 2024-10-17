Kadın ayrıldığı erkeğin saldırısına uğradı

Haber Merkezi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki M.D., boşandığı Abidin T. tarafından ateşli silahla yaralandı. MA’nın haberine göre, çevredekileri haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını önce özel bir hastaneye kaldırdı, ancak durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra üniversite hastanesine sevk etti.

M.D.’nin hayati tehlikesi devam ederken, kaçan Abidin T’nin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Kırşehir’de gittiği konserde Fatma Banu Çoban’a saldırıp burnunu kıran AKP Kırıkkale Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ünlüer’in AKP’deki görevine son verildi.