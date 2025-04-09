Kadın basketbolunda ‘‘6’lı Final’’ heyecanı

Spor Servisi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde 6’lı Final heyecanı başlıyor. Kadın basketbolunda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyonda Türkiye’den Fenerbahçe Opet, Dörtlü Final’e kalmayı başardı.

Çeyrek finalde mücadele edecek Çimsa ÇBK Mersin ise Fransız ekibi Tango Bourges Basket’i elerse Dörtlü Final’e kalmayı başaracak. ÇBK Mersin, çeyrek finalde 9 Nisan’da Tango Bourges Basket’le karşılaşacak. Fenerbahçe Opet ise ZVVZ USK Praha-Beretta Famila Schio eşlemesinin galibiyle 11 Nisan’da mücadele edecek.