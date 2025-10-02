Kadın basketbolunda Süper Lig, 6 şehrin takımları arasında oynanacak

ANKARA (AA) - SALİH ULAŞ ŞAHAN - Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunda 6 şehirden 11 takım mücadele edecek.

Ligin 46. sezonu, 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Her hafta bir takımın "bay" geçeceği ligde ilk 8'e giren takımlar, play-off bileti alacak. Son üç takım ise küme düşecek.

- 6 şehrin takımları şampiyonluk için sahaya çıkacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 6 şehrin takımı yer alacak.

En fazla takım İstanbul'dan (4) olurken Ankara'dan 3, Mersin, Çanakkale, Kocaeli ve Kayseri'den 1'er takım ligde mücadele edecek.

İstanbul'dan Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA ve Emlak Konut, Ankara'dan ise OGM Ormanspor, Nesibe Aydın ve BOTAŞ ligde yer alacak.

Mersin'i ÇİMSA ÇBK Mersin, Çanakkale'yi Dardanel Çanakkale Belediyespor, Kocaeli'yi Kocaeli Kadın Basketbol, Kayseri'yi Melikgazi Kayseri Basketbol temsil edecek.

- Salonlar

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon mücadele edecek takımların iç saha maçlarını oynayacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle: