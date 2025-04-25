Kadın bedeni köleniz değil

Kadınların öldürülmesine, şiddete uğramasına karşı yıllardır etkili tek bir çözüm üretmeyen iktidar, şimdi de kadınların ‘doğururken’ nasıl doğuracağına karar veriyor. “Normal doğum teşviki” adı altında başlatılan politikalar, kadınların doğum hakkını gasp eden bir baskı mekanizmasına dönüşmüş durumda.

Sezaryen doğum, adeta şeytanlaştırılıyor. Doktorlara baskı uygulanıyor, kadınların tercihleri görmezden geliniyor, acı çekmeye zorlanıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesiyle birlikte iktidar her alanda kadınların yaşamına müdahale edeceğinin bir kez daha sinyalini verdi.

Futbol maçında açılan “Doğal olan normal doğum” pankartı tartışmaları sürerken Sağlık Bakanlığı yeni bir hamle daha yaptı. Bakanlık başlattığı “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı, 'Aile Yılı' ilanına uygun olarak programladığını gösterdi. Son olarak ‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği’ni güncelleyerek yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezlerinde doğum ünitesine müsaade edilmeyeceği ve tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacağı belirtildi. Sezaryen oranlarını düşürmek için atılan bu adım, kadınların doğum tercihlerini hiçe sayan, sağlık hakkını sınırlandıran bir müdahale olarak karşımıza çıktı. Doğum gibi son derece kişisel ve hayati bir süreç bu değişiklikle de politik bir baskı aracına dönüştürülmek istendi.

NORMAL OLAN KİME GÖRE?

“Vajinal” demekten bile kaçınan ‘eril bir mekanizma’ var karşımızda. Kadınları birey olarak değil, birer "üreme makinesi" gibi gören bu politikalar, tıbbi gerçeklikleri ve kişisel hakları yok saydı. Kadın örgütleri ve çoğu hekim bu uygulamaların bilimsellikten uzak şekillendiğini vurguladı. Hekimler, “Kadınların doğum tercihi kriminalize edilmemelidir” derken kadınlar ise iktidarın kadını yok sayan politikalarına tepki gösterdi: “Normal kime göre neye göre? Rahmimiz bizim, sezaryen de oluruz kürtaj da.”

ANORMAL OLAN SİZSİNİZ

Süper Lig’de erkek sporcular, Sağlık Bakanlığı’nın “Doğal Olan Normal Doğum” kampanyasını destekleyen pankartlarla sahaya çıktı. Bu durum tepki çekse de yaşanan ilk değildi.

Sağlık Bakanlığı birçok kez sosyal medya hesaplarından ya da hazırladığı reklam filmleriyle “normal” doğum güzellemesi yaptı.

2024 Eylül ayında paylaşılan reklam filminde “Annecim Başardık” başlığı altında “Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir” denildi.

Her fırsatta doğum yöntemlerine dair verilen mesaj, kadınlar tarafından tepki çekti.

Bu kadınlardan biri de 48 yaşındaki N.A.

İlk çocuğunda vajinal doğum yaparken çok zorlandığını ve ölümle karşı karşıya geldiğini anlatan N.A., ikinci çocuğunu sezaryen ile dünyaya getirdi. Yaratılmak istenen algıyı farkında olduklarını söyleyen N.A., yaşadıklarını BirGün’e şöyle anlattı:

“ilk çocuğumu yaptıktan sonra doktorlar sedyede kalacağımı söylediler. Kalbim durmanın eşiğine gelmiş. Sonra korktum. İkinci çocukta ne olursa olsun sezaryen yapacaktım. Ki öyle de oldu. Sezaryen çocuğum daha hızlı ayağa kalktı. İkisi de güzel okullara gitti ve başarılı oldu. Biri birinden ‘eksik’ olmadı. İkisiyle de aramızdaki bağ tartışılmaz derecede güçlü. Daha az ‘annelik’ hissetmedim. Neye karışacaklarını şaşırdılar.”

KARŞIYSAN SEN DOĞURMA

Yıllardır süren ‘normal doğum’, ‘kürtaj’ gibi yalnızca kadınları ilgilendiren konularda AKP’liler tarafından yapılan bazı skandal olaylar ve açıklamalar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında yaptığı bir konuşmada, “Sezaryene karşıyım. Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum" diyerek kürtajın yasaklanması gerektiğini ifade etti. Ertesi gün AKP Kadın Kolları 3. Olağan Kongresi'nde, "Her kürtaj bir Uludere'dir" diyerek bu görüşünü yineledi.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, cinsel saldıya uğrayan kadınların doğum yapması gerektiğini belirterek, "Tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar" şeklinde bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan sezaryeni "fıtrata aykırı" olarak nitelendirerek, ‘normal’ doğuma teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler başlattı. Bu projeler arasında, "İlk Adım Ebe Gebe Okulu" gibi yerel uygulamaların tanıtımı ve normal doğum oranı yüksek sağlık çalışanlarının ödüllendirilmesi yer aldı.