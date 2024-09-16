Kadın bedeninin sanatsal yolculuğu

Kültür Sanat Servisi

Sanatçı Metin Tütün, 10’uncu sanat yılını Ankara, İstanbul ve İzmir’de üç retrospektif sergiyle kutluyor. İlk sergi bugün Ankara Çankaya Soyut Galeri’de açılıyor. Tütün, hem fotoğraf hem de heykelleriyle bir form olarak kadın bedenine farklı bakış açıları getiriyor.

Sergilerinde nü fotoğraflara farklı malzemeler kullandığı heykelleri eşlik ediyor. Metin Tütün 10 yıllık serüvenini anlatırken, "Ben elektrik mühendisiyim, profesyonel iş hayatım bittikten sonra fotoğraf ve heykel üzerinde yoğunlaştım. Aslında 40 yılı aşkın süredir fotoğraf çekiyorum, sanatla hep ilgilendim ama izleyici önüne çıkmam zaman aldı” diyor. Bu yolculuk hikâyesinin satır başlarını da şu sözlerle ifade ediyor:

“Serüvenim 2014 yılında İstanbul Gama Galeri’de ‘Gölgeler Çekildiğinde’ sergisiyle başladı. İlk sergimde daha çok bazen ışıkla gösterip gölgeyle sakladığım, bazen gölgeye saklanana ışık tuttuğum siyah beyaz fotoğraflarım vardı. Bunların bazılarına heykelleri de eşlik etti. Sonra, bazen sadece bir siluet olarak uzaklara götüren, bazen derin maviliklere çağıran fotoğraf ve heykellerle arayışlarım sürdü. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergi açtım, çağdaş sanat fuarına katıldım. Sonra bir gün baktım, 10 yıl olmuş. O zaman biraz geriye bakma, macerayı anlamlandırma, özetleme zamanı, diye düşündüm. On yılımın özetini retrospektif sergilerle izleyicilerle paylaşmak, bu yolculukta hep yanımda olan dostlarıma ve sanatseverlere teşekkür etmek istedim.” Sergi, 26 Eylül’e kadar gezilebilir.