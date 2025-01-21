Kadın çalışanı darp ettiğini itiraf eden patron ceza almadı!

Kadın çalışanını darp eden İskender Erten isimli erkek cezasız kaldı.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre, Eskişehir’de 2A Bilgisayar’ın sahibi İskender Erten, sigortasının asgari ücret üzerinden yatırılması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve prim alacağının verilmemesi üzerine işten ayrılmak isteyen genel müdürü ofiste darp etti.

Erten, kadını darp etmeye devam ederken bir başka çalışan odaya gelip araya girerek Erten'e engel oldu. Olayın hemen sonrasında ofise polis çağıran kadın darp raporu aldı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Genel Adli Muayene Raporu’nda kadın çalışanın “sol el 3 parmak tırnağında abrazyon, sol göz altında hassasiyet ve başta yaygın hassasiyet” bulgularına rastlanıldığı belirtildi.

"HEM İŞVEREN OLMASINDAN HEM DE MÜVEKKİLİN KADIN OLMASINDAN GÜÇ ALDI"

Kadın çalışan, İskender Erten hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine hazırlanan iddianamede, sanığın “kasten yaralama” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kadın çalışanın avukatı ise “Türk Ceza Kanunu’nun 86/2-2 cümlesinde ‘Suçun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 6 aydan az olamaz’ hükmü yer almaktadır. Sanık hem işveren olmasından hem de müvekkilin kadın olmasından güç alarak müvekkili darp etme eylemini gerçekleştirmiştir. Bu nedenle sanık hakkında TCK 86/2-2 cümle hükmünün de uygulanması gerektiği kanaatindeyiz” diyerek Eskişehir 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

ŞİDDETİ İTİRAF ETTİ

Basit yargılama usulüyle görülen davada İskender Erten, kadına şiddet uyguladığını itiraf ederek, "Sinirlenerek yüzüne birkaç kez tokat attım" dedi.

Eskişehir 14. Asliye Ceza Mahkemesi ise kararında, "Sanık İskender Erten'in üzerine atılı kadına karşı basit yaralama suçunu işlediği anlaşılmakla, eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 86/2-2 maddesi gereği sanığın kişiliği, cezanın uyarma amacı ve sanık yönünden daha etkili olacağı gözetilerek seçenek yaptırımlardan adli para cezasına hükmolunması tercih olunarak; suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın güttüğü amaç, birlikte değerlendirildiğinde alt sınırdan uzaklaşılarak sanığın 240 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

KOMİK PARA CEZASINI DA ÖDEMEYECEK

Mahkeme, "sanığın geçmişinde sabıkasının bulunmaması ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini" gerekçe göstererek, cezayı önce 200 gün adli para cezasına düşürdü.

Ardından "basit yargılama usulü hükümleri nazara alınarak 1/4 oranında indirim yapılmasına" karar veren mahkeme, sanığın 150 gün adli para cezası karşılığı 10 bin 500 TL ile cezalandırılmasına hükmetti. Bu para cezasını da 5 takside bağlayan mahkeme, "sanığın yeniden suç işlemeyeceği" kanaatine vararak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Böylece kadın çalışanı darp ettiğini kabul eden İskender Erten hiçbir ceza almamış oldu.