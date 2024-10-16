Kadın çiftçiler güvencesiz

Ekonomi Servisi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Birliğin verilerine göre 755 ziraat odasına kayıtlı toplam 933 bin 723 kadın çiftçi bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, "Toplam 460 bin 260 Tarım BAĞ-KUR’lu çiftçinin yüzde 24’ünü oluşturan 110 bin 381 kadın çiftçi primini kendisi ödüyor" dedi.

Bayraktar, tarımda kadınların büyük çoğunluğunun güvencesiz çalıştığının altını çizerek şöyle dedi:

"Kayıtlı 933 bin 723 kadın çiftçinin sadece yüzde 11,8’i Tarım BAĞ-KUR’unu ödeyerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlıdır. Yani Ziraat Odalarına kayıtlı çalışan kadınların yüzde 88,2’si gelirinin düşük olması sebebiyle sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değildir. Kırsal alanlardan kente göçün en büyük sebebi sosyal güvenceden yoksunluk ve yeterli gelirin elde edilememesidir."