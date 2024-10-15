Kadın çiftçileri güçlendiren destekler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde kadın çiftçilerin gününü kutlayarak müjdelerini sıraladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi’ne bağlı olarak Burhaniye’de hizmet veren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) gerçekleştirilen programa katılan yüzlerce kadın çiftçi, köylerinden traktörlerle alana geldi. Kadın çiftçilerle birlikte BAÇEM’in verimli topraklarında limon otu hasadı yapan Akın, Balıkesir’in verimli topraklarına alın terini akıtan her bir kadın çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için projelerini bir bir hayata geçireceğinin sözünü verdi.

Tarımın ve kırsal yaşamın temel taşını oluşturan kadın çiftçiler adına düzenlenen 15 Ekim Kadın Çiftçiler Günü etkinliğine katılım sağlayan herkese teşekkürlerine ileten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner “Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak bu güzel topraklarda tarımın görünmeyen kahramanlarını, kadın çiftçilerimizi bir kez daha anıyor ve emeğinize şükranlarımı sunuyorum. Balıkesir, sahip olduğu verimli toprakları, zengin tarım kültürü ve çeşitli üretim alanlarıyla önemli bir tarım kentidir. Bu toprakların verimliliğini sağlayan en büyük güç şüphesiz ki kadınlarımızdır” dedi.

7 arkadaş bir araya gelerek bir kadın kooperatifi kurduklarını söyleyen kadın çiftçilerden Altıeylül Beyaz Zambaklar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Ferda Salcı “Kooperatifimizin asıl amacı kadınlara istihdam sağlayabilmek. Kadın her yerde kadındır. Her işte başarılı olacak insanlar bizleriz. Başarılı bireyler yetiştirecek olanlar da yine bizleriz” diyerek kadınların tarımsal üretimdeki yerinden bahsetti.

Kadın çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları yaptığı konuşmayla gözler önüne seren sözleşmeli tarım üreticisi Fatma Sarıgöl “Bu yıl böyle bir kutlamanın içinde olmak beni çok mutlu etti. Emek veren herkese teşekkür ederim. Çiftçi sorunlarını yazsak kitap olur, kadın çiftçi sorunlarını yazsak ansiklopedi olur” şeklinde konuştu.

“TOPRAĞIN BEREKETİNİ ARTIRAN KADINLARDIR”

Toprağın bereket olduğunu ve bereketi artıranın da kadınlar olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Tarlada, bahçede, ağılda çalışan en çok emek veren sizlersiniz. Üretiyorsunuz; elinizden geldiğince topraktaki ürünle katma değer yaratmaya çalışıyorsunuz. Salçasıyla, yoğurduyla, eriştesiyle evin bereketini artıran da kadınlar. Ülkemizde istihdamda olan kadınların yarısı tarım sektöründe. Tarımda yoğun emek gerektiren işleri kadınlar üstleniyor. Buna rağmen ülkemiz genelinde kadın çiftçilerimizin yüzde 90’ından fazlası sigortasız ve herhangi bir güvencesi olmadan çalışıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde kadınlar aile içinde ücretsiz emek veren konumdalar. Bu nedenle kadının emeği çok yerde görünmüyor” dedi.

Akın “Kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor. En çok sizlerin emeğinin görünür olması için buradayız. Tarımsal kalkınmayı en çok kadın çiftçimizi desteklediğimiz sürece sağlayabileceğimizin de farkındayız. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansımızın yetkilileri de burada. Ekip olarak buradayız. Çünkü Balıkesir, büyük bir coğrafya ve büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyeli ortaya çıkarmak, Türkiye’ye örnek olmak için hepimiz bir arada çalışıyoruz. Balıkesir’in geleceğinde, planlamasında ve kalkınmasında en çok söz sahibi olacak kişiler sizler olacaksınız. Bunun sözünü veriyoruz” dedi.

SÖZLEŞMELİ TARIMDA ÖNCELİK KADINLARIN

Planlı ve programlı şekilde çiftçiye destek vereceklerini söyleyen Akın “Uyguladığımız alım garantili sözleşmeli tarım projesinde öncelikli olarak kadın çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Fide desteğini yerine getireceğiz. Ekimden hasada kadar uzman personelimiz zirai danışmanlık, toprak analizi desteği sağlayacak. Kadın çiftçilerimize de bu konuda öncelik vereceğiz. Ayrıca bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda konularında hibe destekli proje başvurularında sadece kadınlarımıza danışmanlık hizmeti desteği sağlayacağız. Böylece ilimizde yapılacak olan yatırımcıların yatırımlarında kadının rolünü de artıracağız” ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki genç çiftçi Eda Girgin ise “Balıkesir’de bu işi yapmayı çok seviyorum. Balıkesir iklimimiz gerçekten çok güzel bir iklim. Kendi imkânlarımla yerli tohumlarla atalık tohum ve fide üretmeye çalışıyorum. İlaçsız üretim yapmaya çalışıyorum. Ne kadar kimyasaldan uzak durursak o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Tabii tek istediğimiz belediyelerin bize bu konuda destek olması. Çünkü gerçekten unutulmaya yüz tutmuş olan yerli tohumlarımız, atalık tohumlarımız var. Bunlarla üretim yapmak beni çok mutlu etti. Buna çok alıştım sanki çiftçi doğmuşum gibi oldu bir anda” diye konuştu.