Kadın cinayeti davasında katile 'iyi hal' indirimi: Anne sinir krizi geçirdi!

Antalya'da 2024'te boşanma aşamasındaki Fadim Temirhanoğulları'nı (52) 9 kurşunla öldüren katil Savaş Temirhanoğulları (48), 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Savaş Temirhanoğulları'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', arkadaşı Fikret İnal'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 9'uncu duruşması, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Önceki duruşmada mütalaasını veren savcı, 2 sanık için ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Son savunmasını yapan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Amacım öldürmek değildi, 30 yıldır eşime karşı bir şiddetim olmadı. Pişmanım" diyerek kendini savundu. Olaya müdahil olmadığını belirten sanık Fikret İnal ise "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

2 SUÇTAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, Savaş Temirhanoğulları'na ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verip, 'iyi hal' indirimi uyguladı. Katilin cezası ömür boyu hapse çevrilirken, diğer sanık Fikret İnal ise 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Temirhanoğulları, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından da delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

"ÖDÜL GİBİ CEZA"

Duruşma sonrası sinir krizi geçiren Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha Saçlı, adliye önünde bayıldı. Çevrede bulunan sağlık ekibi, Saçlı'ya müdahale etti. Karara tepki gösteren Mediha Saçlı, "Cezaevinde o suçlular bayram edecek. Çocuklarımız, kadınlarımız öldürülüyor. Verilen ceza hak mıdır? Benim çocuğum toprağın altında yatıyor, öldürüldü. Paramparça edildi. Orada yiyip içip yatacaklar. Ödül gibi ceza" dedi.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZA VERİLMEDİ"

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt ise "Biz kadınlar olarak bugün can güvenliğimizin olmadığını bir kez daha gördük. Elini kolunu sallayan herkesin, bir başkasını öldürebileceği yönünde bir karar çıktı. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulandı. Bunun gerekçesini ise hala bilmiyoruz. Sanık, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından da beraat etti. Oysa ortada tüm deliller mevcuttu. Cinayetin tasarlanarak ve planlanarak işlendiği herkesin gözü önünde açıktı. Ancak 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ceza verilmedi. Savcılık mütalaasının tam tersine, sanığa 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası, Fikret İnal'a ise 19 yıl hapis cezası verildi. 'İyi hal' indirimini duyduktan sonra onların içi rahatlamıştır. Tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacak, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu kararı istinafa taşıyacağız" dedi.

FADİM TEMİRHANOĞULLARI'NIN ÖLÜMÜ

Konyaaltı'nda Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasında olduğu Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve gitti.

Savaş Temirhanoğulları, tabancayla Fadim'e ateş edip, kaçtı. Bu sırada odasında uyurken silah seslerine uyanan 16 yaşındaki İ.T, kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T, annesini kanlar içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve giden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen cinayet büro amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Fikret İnal tutuklandı.