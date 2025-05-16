Kadın cinayetinde katile ağırlaştırılmış müebbet

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde eskiden birlikte olduğu Şelale Mirzalı’yı ateşli silahla katleden Alaattin Akbaş, tutuklu yargılandığı davada ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 20 Kasım’da meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Mirzalı, işyerine gittiği sırada eskiden birlikte olduğu Akbaş tarafından ateşli silahla vuruldu. Ağır yaralanan Mirzalı, ambulansla kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Davanın dün görülen duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanık hakkındaki kararını açıkladı. Duruşmada, Mirzalı’nın ablası Ş.S., sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme, sanığı ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet’ suçundan ise 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırdı.