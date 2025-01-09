Kadın cinayetine kılıf uydurmayın!

Erkek şiddeti her geçen gün artarak devam ediyor. Kadın cinayetleriyle birlikte ‘şüpheli’ kadın ölümlerinde de artış yaşanıyor. Kadınlar, cinayetlerin aydınlatılması yönünde sık sık iktidarı göreve çağırsa da paylaşılan veriler bile şaibesini koruyor. Verilen cezaların yetersizliği de sık sık gündeme gelirken failler işledikleri cinayeti örtbas etmek için ‘intihar’ kılıfı uyduruyor. Ya ‘yüksekten düştü’ deniyor ya da ‘kendisini öldürmüş’ ifadeleriyle kendilerini aklıyor.

Bu olaylardan biri de Ankara’da yaşandı. 23 Ekim 2024 tarihinde 57 yaşındaki Aysel Canbolat, evli olduğu Siyret Canbolat tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Aysel Canbolat, ertesi gün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Siyret Canbolat, tutuklandı. Siyret Canpolat, Aysel Canbolat’ın ‘intihar’ ettiğini iddia etse de iddianame ‘eşi kasten öldürme’ suçundan hazırlandı.

ACI BİR ÖRNEK!

Aysel Canbolat’ın yakınları, “Aysel hayatını kaybetmeden 3 gün önce evden bıçak kaybolmuş. Sonra bu cinayet gerçekleşti. İntihar süsü vermek istedi. Kadına yönelik şiddete karşı daha caydırıcı cezalar verilmeli. Kadınlar her gün şiddete ve ölüme mahkûm ediliyor. Artık yeter! Başkalarının canı yanmasın. Katil ceza alsın istiyoruz" diye yetkililere seslendi. Öte yandan Aysel Canbolat’ın yakınları ve kadın hakları savunucuları, 7 Şubat’ta görülecek ilk duruşmaya destek çağrısı da yaptı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri, katillerin cinayeti örtbas etmek için sık sık ‘intihar’ iddiasını kullandığını söyleyerek ‘‘Aysel Canbolat cinayeti, erkek şiddetinin ve adalet sisteminin yetersizliğinin acı bir örneğidir. Faillerin ‘intihar etti’ iddiasıyla cinayetleri örtbas etmeye çalıştığını sıkça görüyoruz. Ayrıca, ceza indirimleri gibi uygulamalar, şiddeti teşvik ediyor. Kadınların yaşam hakları, faillerin manipülasyonlarıyla yok sayılamaz. Adaletin sağlanması, caydırıcı cezalarla mümkün. Kadınların her zaman yanlarında duracağımızı vurguluyoruz” dedi.

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İKİ KADIN KATLEDİLDİ

Son 24 saat içinde 2 kentte iki kadın katledildi. İstanbul Bağcılar’da Gülnaz Adal, evli olduğu Vedat Adal tarafından öldürüldü. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Afyon’da ise M.A. isimli erkek daha önce yanında çalışan Derya Kozan’ı silahla öldürdükten sonra kendisini vurdu. M.A. hastanede tedaviye alındı.