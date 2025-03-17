Kadın cinayetini protestoya da kınama cezası!

Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil’in öldürüldüğü ve kamuoyunda "sur cinayetleri" olarak bilinen cinayetleri protesto eden öğrencilere, "izinsiz basın açıklaması yapıp kampüs trafiğini engelledikleri" gerekçesiyle kınama cezası verdi.

İstanbul Fatih’teki surlarda 4 Ekim 2024 tarihinde İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in, Semih Çelik tarafından katledilmesi, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmış ve ülke çapında protestolara yol açmıştı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ise Göztepe Yerleşkesi’nde kadın cinayetlerini protesto eden öğrencilere, izinsiz basın açıklaması yapıp kampüs trafiğini engelledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, soruşturma sonucunda, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in öldürülmesini protesto eden öğrencilere kınama cezası verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Açılan disiplin soruşturması neticesinde; ‘Öğrenme ve Öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak’ fiilini oluşturduğu sonucuna ulaşılmış olup, ‘Yükseköğretim Kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma’ cezası verilmesinin uygun olduğu ancak daha önce herhangi bir disiplin cezası almadığınız dikkate alınarak cezada indirim yapılmış ve bu nedenle hakkınızda ‘kınama’ cezası verilmesi uygun görülmüştür."