Kadın cinayetleri protestosu: Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler barikatı aştı, yürüyüş gerçekleştirdi
Kadın cinayetlerini protesto etmek isteyen Ankara Üniversitesi öğrencileri, barikat engeliyle karşılaştı. Bir süre sonra barikat engelini aşan öğrenciler, yürüyüşe geçerek kadın cinayetlerini protesto etti.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da Semih Genç adlı katilin İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice öldürülmesinin ardından tepkiler gün geçtikçe büyüyor.
Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler, son dönemde artan kadın cinayetlerini protesto etti.
Öğrenciler, üniversite girişinde barikat engeliyle karşılaştı.
Duruma tepki gösteren öğrenciler, daha sonra barikatı aşarak yürüyüşe geçti.
"Kadınlar soracak katillerden hesabı", "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganlarını attı.
Kurulan barikatlar bizi susturamaz. Barikatları aştık, kampüsümüzdeyiz.— SOL Genç (@solgencbilgi) October 8, 2024
Asla yalnız yürümeyeceğiz! pic.twitter.com/63nNUSjfVz