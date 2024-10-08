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Kadın cinayetleri protestosu: Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler barikatı aştı, yürüyüş gerçekleştirdi

Kadın cinayetlerini protesto etmek isteyen Ankara Üniversitesi öğrencileri, barikat engeliyle karşılaştı. Bir süre sonra barikat engelini aşan öğrenciler, yürüyüşe geçerek kadın cinayetlerini protesto etti.

Güncel
  • 08.10.2024 17:43
  • Giriş: 08.10.2024 17:43
  • Güncelleme: 08.10.2024 17:49
Kaynak: Haber Merkezi
Kadın cinayetleri protestosu: Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler barikatı aştı, yürüyüş gerçekleştirdi

İstanbul’da Semih Genç adlı katilin İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice öldürülmesinin ardından tepkiler gün geçtikçe büyüyor.

Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler, son dönemde artan kadın cinayetlerini protesto etti.

Öğrenciler, üniversite girişinde barikat engeliyle karşılaştı.

Duruma tepki gösteren öğrenciler, daha sonra barikatı aşarak yürüyüşe geçti.

"Kadınlar soracak katillerden hesabı", "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganlarını attı.

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