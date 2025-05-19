Kadın cinayetleri sürüyor: Bir erkek, genç kadını öldürüp intihar etti

Adana'da genç bir kadın, birlikte olduğu erkek tarafından evde bıçaklanarak öldürüldü. Katil erkek, cinayetin ardından binadan atlayarak intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Engin Yüce (31), evinde buluştuğu Şevval Çiftçi'yi (23) bıçakla katletti.

Cinayetin ardından Yüce, geride 6 sayfalık bir mektup bırakarak, 12. kattaki evden atlayarak intihar etti.

Apartmandan gelen gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.