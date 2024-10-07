Kadın cinayetleri yurt genelinde protesto edildi

İstanbul'da Semih Çelik isimli saldırganın Ayşenur Halil'i ve İkbal Uzuner’i katletmesinin yankıları sürüyor.

Kadınlara yönelik şiddet ve erkeklerin işlediği cinayetler ülke genelinde protesto edildi.

AYŞENUR HALİL’İN OKUL ARKADAŞLARI “KORKUYA TESLİM OLMAYACAĞIZ” DEDİ

İstanbul’daki protestoların birkaç ayrı adresi vardı.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in öldürülmesini protesto etti.

Türkçe ve İngilizce "Sesini duyuramamış tüm kadınlar için buradayız", "Yaşamak istiyoruz", "Öfkeni diri, başını dik tut", "Sen, ben, biz, birbirimizin çaresiyiz", "Kadına değil, şiddet son", "Korkuya teslim olmayacağız" ve "Kadına ve çocuğa dokunma" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve tüm öldürülen kadınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENCİLERE BARİKAT KURULDU

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kampusta protesto yürüyüşü düzenledi.

Fatih'te Semih Çelik tarafından canice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için toplanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yürümek isterken polis ve özel güvenlik barikatı çekildi.

Öğrenciler, “barikata yüklen” sloganlarıyla duruma tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından barikat kaldırıldı.

İKBAL’İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE BİR ARAYA GELDİLER

CHP'li gençler ve kadınlar, kadın cinayetlerini ve cinayetlere, şiddete karşı iktidarın tutumunu, Edirnekapı Surları önünde protesto etti. İktidarı, İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya çağıran CHP'liler, "Bu düzene sessiz kalmayacağız. Bu düzenin kurbanı kadınlar ve çocuklar olmayacak. Kadınları ve çocukları koruyamayan, korumayan bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye de, 6284’ü uygula demeye de devam edeceğiz" açıklaması yaptı. Açıklamaların ardından kırmızı karanfillerle birlikte, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile kadın cinayetlerinde katledilenlerin fotoğrafları sur dibine bırakıldı.

ESKİŞEHİR’DE ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, kadın cinayetlerine, tacize, şiddete ve cezasızlığa karşı kampustan şehir merkezine yürüyüş gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR’DA “BU ERKEK DÜZENİNİ KABUL ETMİYORUZ” DENİLDİ

Diyarbakır’daki çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından kadın cinayetlerine tepki amaçlı yürüyüşe katılan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, kadın cinayeti işleyen faillerin şiddet geçmişini devletin bildiğini ifade ederek, “Narin’i, Bedriye’yi, kıyma makinasına sokan bu erkek düzenini kabul etmiyoruz. Faillerinin hepsinin şiddet geçmişi vardı. Bu devlet biliyordu. Ama bilerek bu kadınları korumadı” dedi.

İZMİR: BU ARTIK CİNS KIRIM

İzmir Barosu, kadın cinayetlerine karşı protesto düzenledi. Baro adına açıklamayı yapan Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, iktidara yasaları uygulama çağrısında bulunarak “Biz, öldürülen her kadının ardından taziye mesajları ve üzüntü bildiren açıklamalar duymayı değil, sorumluluklarınızı yerine getirmenizi bekliyoruz” dedi.

Açıklamalarda ayrıca, şu ifadeler kullanıldı: “Son bir hafta içerisinde 10 kadın katledildi. Biz bunu uzun zamandır gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki ülkemizin bugün içinde bulunduğu koşullar ve yöneticiler, söylenen hiçbir sözü dikkate almaksızın farklı yasal düzenlemeler yapmaya devam ediyorlar. Biz sorunun ne olduğunu biliyoruz, çözümün ne olduğunu da biliyoruz. Kadın cinayetleri politiktir dedik. ‘Kadın cinayetleri artık münferit bir olay olmaktan çıktı. Artık cins kırımıdır’ dedik yıllardır. Kadını sosyal hayattan, ekonomik hayattan, yaşamın her alanından koparmaya çalışan ve buna ısrarla devam eden bir bakış açısıyla mücadele ediyoruz.”