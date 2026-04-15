Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Çocukları ve geleceğimizi koruyacağız

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) Kahramanmaraş'ta yaşanan okula silahlı saldırının ardından bir basın açıklaması yayımladı. KCDP açıklamasında saldırının münferit değil sistematik olduğunun altını çizdi.

Platformun açıklamasının tamamı şöyle:

"DÜN ŞANLIURFA, BUGÜN KAHRAMANMARAŞ!

​Dün Şanlıurfa’da, bugün ise Kahramanmaraş’ta okullarda düzenlenen saldırılar, içine itildiğimiz şiddet sarmalının korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BAŞVURULAR DİKKATE ALINMIYOR, YAŞAM HAKKI KORUNMUYOR!

Şanlıurfa’da fail yapacağı eylemi açıkça ilan ediyor, okul tehdit ediliyor. Okul müdürü koruma talebiyle başvuruda bulunuyor ancak sonuç değişmiyor: Tıpkı her gün yaşam hakları hiçe sayılan, kapısından geri çevrildikleri karakollarda ciddiye alınmayan kadınlar gibi, okul yönetimi de ciddiye alınmıyor. Soruyoruz: Önlem alınması için daha ne kadar açık tehdit gerekiyordu?

​BİREYSEL SİLAHLANMA DURDURULMUYOR!

Her ay yayınladığımız verilerde en çarpıcı gerçeklerden biri; kadın cinayetlerinde en çok ateşli silahların kullanılmasıdır. Yıllardır soruyoruz: Ateşli silahlara erişim nasıl bu kadar kolay olabiliyor? Neden bireysel silahlanmanın önüne geçecek somut adımlar atılmıyor?

​Cevabı ise her seferinde kendimiz veriyoruz:

ŞİDDET MÜNFERİT DEĞİL, SİSTEMATİK!

Daha bir buçuk ay önce İstanbul’da Fatmanur öğretmen bir öğrenci tarafından öldürülmüşken, dün Şanlıurfa Valisi yaşananlara "münferit bir hadise" demişti. Bu saldırılar münferit değil, siyasi iktidarın şiddete göz yumup önünü açan politikalarının bir sonucudur. Aile içi şiddetin önlenmesi yerine, ailenin kutsallığının dayatıldığı, çocuk işçiliğinin iktidar eliyle normalleştirildiği, rıza yaşının mahkemelerde düşürüldüğü, okulların çocuklara gelecek vaadetmediği ve çocukların aidiyeti çetelerde aradığı bir ortamda şiddetten başka ne bekliyorsunuz?

Buradan bir daha uyarıyoruz, şiddeti önleyici politikalar geliştirilmediği sürece güvende olamayız.

Çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi korumak için çözüm bellidir:

​MESEM’ler derhal kapatılmalı, çocuk işçiliği sona ermeli, liselerde örgün eğitime geri dönülmelidir.

​Eğitimdeki özelleştirmeler durdurulmalı, devlet okulları güvenli ve nitelikli hale getirilerek tekrar ayağa kaldırılmalıdır.

​Eğitimde fırsat eşitliği prensibi yeniden hayata geçirilmelidir.

Çocuklara giderek daha fazla şekilde yetişkin gibi yaklaşılmasından vazgeçilmeli, çocuğun üstün yararı prensibince yasalar ve uluslararası sözleşmeler istisnasız uygulanmalıdır.

Eğitim emekçilerine kulak verilmeli, eğitimde istihdam arttırılmalı, sendikaların önerileri hayata geçirilmelidir.

​Tekrar söylüyoruz:

Çocukların çocukluklarını, gençlerin gelecek umutlarını ellerinden almanıza izin vermeyeceğiz.

Okullardan sokağa, evlerden işyerlerine kadar her alanda şiddetsiz bir yaşamı kurana dek mücadelemiz sürecek!

Çocukları ve geleceğimizi koruyacağız!"