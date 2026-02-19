Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Filiz'in, Aylin'in, Gönül'ün, İlknur'un, Kübra'nın ve Zeynep'in hesabını soracağız

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 24 saat içinde 6 kadının öldürülmesinden dolayı Ankara’da bir araya geldi.

Kadınlar, "Asla yalnız yürümeyeceksin", " Kadınlar yaşasın 6284 uygulansın", "Kübra'nın hesabı sorulacak", "Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula" ve "Gönül’ün hesabı sorulacak" sloganları attı.

"BU KADINLAR UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN ÖLDÜRÜLDÜLER ÇÜNKÜ SİZ TAKİBİNİ YAPMIYORSUNUZ"

Platform adına basın açıklamasını Ankara Temsilcisi Ece Yılmaz yaptı. Yılmaz, 24 saat içinde 6 kadın cinayeti için eylem yaptıklarını belirterek, öldürülen kadınlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da Filiz Şaban Gül boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Gebze'de Aylin Polat'da hakkında uzaklaştırma kararı olan erkek tarafın kamusal alanda, herkesin gözü önünde ateşli silahla öldürüldü. Van'da Gönül Alkan yine hakkında uzaklaştırma kararı olan erkek tarafından ateşli silahla öldürüldü. Osmaniye'de İlknur Koç boşandığı erkek tarafından öldürüldü. Aksaray'da Kübra Kılıç boşandığı erkek tarafından öldürüldü. Fail Kübra'nın kuzeni Zeynep İknur'un hesabı sorulacak."

"KADINLAR YAKINLARINDAKİ ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜRKEN, ARABULUCULUK SİSTEMİ KADINLARI GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME SÜRÜKLEMEK DEMEK"

6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun etkin bir şekilde uygulansaydı öldürülen kadınların hayatta olacaklarını belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Niye biliyor musunuz? Bu öldürülen kadınların üçünün uzaklaştırma kararı vardı. Bu ne demek? Bu kadınlar devlete gitmişler, devlete başvurmuşlar, ‘ölmek istemiyorum’ demişler, beni koruyun demişler. Bu kadınlar uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldüler çünkü siz takibini yapmıyorsunuz. O kararlar kağıt üzerinde neden kalıyor? Neden? 6284'e rağmen bu kadınlar bu failler Anayasayı, yasayı, silahlara erişebiliyorlar. Bu öldürülen altı kadından üçü boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü. İkisi ise, boşandığı erkek tarafından öldürüldü. Buna rağmen siz çıkıp arabuluculuktan bahsedebiliyorsunuz. Kadınlar en çok yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülürken arabuluculuk sistemi kadınları göz göre göre ölüme sürüklemek demek."

"6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR YASAYI BİZ KADINLAR YAZDIK, BİZ UYGULATACAĞIZ"

Yılmaz, açıklamasının devamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na şu eleştirilerde bulundu:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her gün, paylaşımlar yapıyor aileyi korumak için. O sırada bu ülkede dün 24 saat içerisinde 6 kadın öldürüldü. Bakan başka ne yaptı biliyor musunuz? Kendi koruyamadığı Gülbahar Kaya'nın ailesinden nafaka talep etti. Biz kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak Gülbahar Kaya'nın babası Arif abi ile birlikte mücadele ettik ve bakanlık bundan vazgeçtik. Bakanlığa geri adım attırdık. Bu onların bir lütfu değil. Bizim adalet mücadelemizin sonucudur. Kadınların ve LGBT artılarının yaşama hakları haklarına saldırdığınız her zaman bizi karşınızda bulacaksınız. 11. yargı paketinde kadınların LGBT artılarının örgütlü mücadelesine tosladınız. Şimdi kılıf değiştirerek başka bir şekilde tekrardan LGBT artı karşıtı yasayı geçirmeye çalışıyorsunuz. Ama buna izin vermeyeceğiz. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasayı biz kadınlar yazdık, biz uygulatacağız. Ateşli silahlarla ilgili gerekli tedbirleri aldıracağız. En temel hakkımız yaşam hakkımızı savunacağız, koruyacağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Filiz'in, Aylin'in, Gönül'ün, İlknur'un, Kübra'nın ve Zeynep'in hesabını soracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız."