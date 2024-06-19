"Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin" kampanyası, Cannes Lions’ta üç kategoride kısa listeye kaldı
BirGün ve TBWA\İstanbul’un kadın cinayetlerinin sayısındaki artışa ve üzeri kapatılan kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği, "Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin" kampanyası Cannes Lions‘da Print & Publishing, Design ve Media kategorilerinde kısa listeye kaldı. Kazanan çalışmalar birkaç gün içinde açıklanacak.
Bu yıl 71’incisi düzenlenen ve reklam dünyasının en itibarlı yarışması olarak bilinen Cannes Lions’ta ödüller sahiplerini bulmaya başladı.
Türkiye’den TBWA\İstanbul, 4 kategoride kısa listeye kaldı.
TBWA\İstanbul’un, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde "Kadın cinayetlerinin üzeri örtülmesin" mesajıyla gazetemiz BirGün ile birlikte hazırladığı kampanya, Print & Publishing, Design ve Media olmak üzere toplamda 3 kategoride kısa listeye kaldı.
Ödüllerin kazananları önümüzdeki günlerde belli olacak.