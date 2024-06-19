"Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin" kampanyası, Cannes Lions’ta üç kategoride kısa listeye kaldı

BirGün ve TBWA\İstanbul’un kadın cinayetlerinin sayısındaki artışa ve üzeri kapatılan kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği, "Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin" kampanyası Cannes Lions‘da Print & Publishing, Design ve Media kategorilerinde kısa listeye kaldı. Kazanan çalışmalar birkaç gün içinde açıklanacak.

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