‘Kadın doğum doktoru olmadığı için öldü’ dendi

Haber Merkezi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, önceki gün akşam doğum sancıları üzerine devlet hastanesine kaldırılan 30 yaşındaki Dilan Durmuş’un, “Kadın doğum uzmanı yok” denilerek müdahale edilmediği için yaşamını yitirdiği iddia edidi.

İkiz çocuklara hamile olan Durmuş, bir çocuğunu evde doğurdu, durumunun kritikleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak, bir müddet sonra da hastanede ikinci çocuğu dünyaya gelen Durmuş’un hastanede kadın doğum uzmanı bulunmaması sebebiyle geçirdiği iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

MA’ya ulaşan Durmuş ailesi, ölümün hastanenin ihmali sonucu gerçekleştiğini belirterek, “Burada daha kaç insan ihmalsizlikten, doktorların olamayışından ölecek?​” diye sordu.