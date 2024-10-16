Kadın doktora saldıran bir kişi tutuklandı

BİRGÜN EGE

Gaziemir Devlet Hastanesi acil servisinde görevli bir doktor acil serviste sözlü saldırıya uğradı. Olayın ardından beyaz kod verildi. Beyaz kod verilmesinden sonra hastaneden ayrılan kişiler, tekrar hastaneye dönerek bu sefer aynı doktora fiili saldırıda bulundu.

İzmir Tabip Odasının yaptığı açıklamaya göre, saldırganlar, doktoru saçından tutup yerde sürükleyerek darp etti. Kafa travması geçiren doktorun tedavisi halen Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu, saldırganlar hakkında en ağır ceza hükümlerinin uygulanması konusunda hukuki sürecin takipçisi olduklarını belirterek, “Ülkemizdeki şiddet sarmalının, her geçen gün yeni bir yansıması ortaya çıkmaktadır. Sağlıkta şiddetin önlenmemesi ve caydırıcı yaptırımlar getirilmemesi bir tercihtir. Şiddetin önlenmesi için gerçekçi bir irade ortaya koymayan yöneticiler, tercihini hekimlerin şiddete uğramasına göz yumarak göstermektedir. Hekimler için bıçak kemiğe dayanmıştır. Hekimler, şiddet altında mesleğini devam ettirmek istemiyor. Hekimler, şiddetin mağduru olmak istemiyor” dedi.

Doktora sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 2 saldırgan adliyeye sevk edildi. Oda avukatı Mithat Kara’nın adli makamlardan aktardığı bilgiye göre, saldırganlardan birisinin tutuklanmasına, diğerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.