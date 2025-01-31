Kadın düşmanı iş başında
BirGün Kadın Kolektifi
ABD Başkanı Donald Trump, kadın ve LGBTİ+ haklarına dair kararnameler imzaladı. "Kadınları toplumsal cinsiyet ideolojisi radikalliğinden korumak ve federal hükümette biyolojik gerçekliği tekrar hakim kılmak" adlı kararname, ABD’nin yalnızca iki cinsiyet tanıdığını belirtiyor: Erkek ve kadın.
Kararnameyle birlikte hükümet çalışanları tüm resmi belgelerde ‘toplumsal cinsiyet’ yerine, ‘cinsiyet’ kavramını kullanmak zorunda. ABD’de kadınlar kürtaj gibi birçok kamusal hakları için endişe duyuyor.