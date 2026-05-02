Kadın düşmanı yeni 10 yıl

AKP iktidarının uzun süredir “aileyi koruma” söylemiyle yürüttüğü kadın ve LGBTİ+ karşıtı politikalar, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yeni bir döneme taşındı. 2 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile ve Nüfus On Yılı” genelgesi, 2026-2035 yılları arasında kamu kurumlarının politika, mevzuat, stratejik plan, eğitim, medya ve sosyal hizmet uygulamalarında “aile ve nüfus” hedeflerini esas alacağını duyurdu. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, genelgeyle ilan edilen programı tanıtırken "Nice akıl ve ahlak dışı ithama, edepsizliğe maruz kaldık ama 3 çocuk haklılığı ispat edilmiş oldu" dedi.

Genelge, bir yandan doğurganlık hızına dikkat çekerken bir yandan “cinsiyetsizleştirme akımı” ifadesiyle toplumsal cinsiyet eşitliğini ve LGBTİ+’ları hedefe koyuyor. Kadınlar bir kez daha eşit yurttaşlar olarak değil; aile, doğurganlık, bakım emeği ve nüfus hedefleri üzerinden tanımlanıyor.

“Aile ve Nüfus On Yılı” genelgesi, AKP’nin son yıllarda parça parça yürüttüğü kadın ve LGBTİ+ karşıtı politikaların daha kurumsal, daha uzun vadeli ve daha bütünlüklü bir çerçeveye taşındığını gösteriyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme, 6284 ve nafaka tartışmaları, LGBTİ+ karşıtı anayasa hamleleri, Onur Yürüyüşü yasakları, eğitimde “makbul aile” vurgusu, medya ve kültür alanında “aile dostu” denetim arayışı şimdi 2026-2035 dönemine yayılan bir devlet stratejisiyle birleşiyor.

İktidarın “güçlü aile” dediği yer- de kadınlara düşen rol daha fazla bakım emeği, daha fazla annelik, daha fazla fedakârlık ve daha az özerklik oluyor. LGBTİ+’lar ise bu aile rejiminin dışında bırakılarak hedef gösteriliyor.

Genelge, yalnızca nüfus politikası değil kadınların ve LGBTİ+’ların eşit yurttaşlık haklarına karşı kurulan yeni bir ideolojik program işlevi görüyor. Rejimin nüfus politikaları, toplumu “diri” tutmak ve “ahlaki çözülmeyi” önlemek gerekçeleriyle gerici bir zemine oturtuluyor. Kadının asli görevi olarak annelik ve ev içi roller öne çıkarılırken, bir kadının çalışması ancak bakım emeğini sırtlanmaya devam edecekse hoş görülüyor.

Evlilik ve çocuk dayatmaları sürerken her gün en az bir kadın öldürülüyor. 2026’nın ilk 4 ayında en az 135 kadın katledildi. İktidar ise kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı bütünlüklü bir politika üretmekten çok uzak. Kadınlara adeta “can güvenliğin olmasa da doğuracaksın” deniyor.

LGBTİ+’LAR GENELGENİN HEDEFİNDE

Genelgede en dikkat çekici başlıklardan biri “cinsiyetsizleştirme akımı” ifadesi. Metinde, “aileyi ve nüfusu olumsuz etkileyen cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklar” ile mücadele edileceği belirtiliyor.

Bu ifade, AKP’nin son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına ve LGBTİ+ haklarına yönelttiği saldırıların resmi politika diline yerleştiğini gösteriyor. “Cinsiyet- sizleştirme” söylemi, kadınların eşitlik talebini ve LGBTİ+’ların varoluş mücadelesini “aileye tehdit” olarak kodlayan ideolojik hattın parçası. Bu hat, kadınların eşit yurttaşlık taleplerini “ailenin çözülmesi”, LGBTİ+’ların görünür- lüğünü ise “toplumsal çürüme” ya da “sapkınlık” gibi ifadelerle hedef alan bir siyasal dil üzerinden kuruluyor. AKP’nin son yıllardaki siyasal hattında LGBTİ+ karşıtlığı Anayasa tartışmalarından eğitim politikalarına, mitinglerden medya düzenlemelerine kadar genişleyen bir devlet politikası görünümü kazandı.

KADINLARA BİÇİLEN MAKBUL ROL

2023 seçim sürecinde iktidar cephesi, muhalefeti LGBTİ+’larla ilişkilendirerek hedef alan bir kampanya yürüttü. Erdoğan’ın 2022’de yaptığı açıklamalarda “LGBT’yle birlikte aile yapımızı dejenere etmenin gayreti” ifadesini kullanması, bu hattın yalnızca seçim taktiği değil, aile politikasının merkezinde duran ideolojik bir unsur olduğunu gösterdi.Bu siyasal dil, sahada yasaklar ve polis müdahaleleriyle de karşılık buldu. İstanbul Onur Yürüyüşü 2015’ten bu yana valilik kararları ve kolluk müdahaleleriyle engelleniyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve SPoD’un 2024 İstanbul Onur Yürüyüşü gözlem raporunda, Onur Yürüyüşleri’nin 2015’ten bu yana yasaklama kararları ve kolluk müdahaleleriyle engellenmek istediği belirtiliyor. Hafıza Merkezi de 2025 tarihli değerlendirmesinde, 2015’ten itibaren İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve üniversite kampüsleri başta olmak üzere LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklar ve müdahalelerle engellendiğini, 2022’de LGBTİ+ etkinliklerine katılmaya çalışan 582 kişinin gözaltına alındığını aktarıyor.

Genelgede evliliğin “toplumsal itibarı”nın korunacağı, genç yetişkinlerin evliliğe teşvik edileceği ve evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmaların güçlen- dirileceği belirtiliyor. Bu konuda şimdiye kadar kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması, lisansüstü eğitim sürecindeki kadınların ise doğum yapmaları halinde eğitim sürelerinin uzatılması uygulamaları hayata geçirilmeye başlandı. Bu yaklaşım yoksulluk, güvencesizlik, esnek çalışma, bakım yükü, şiddet ve eşitsizlikle karşı karşıya olan kadınları sadece evlilik ve annelik üzerinden tarif eden muhafazakâr aile rejiminin yeni bir adımı.

EĞİTİMDEN MEDYAYA TOPYEKÛN KUŞATMA

Doğum yardımı, evlilik kredisi ya da aile destekleri ilk bakışta sosyal politika gibi görünse de bunların hangi ideolojik çerçeve içinde sunulduğu belirleyici oluyor. Eğer destekler kadınların bağımsız yaşam kurma hakkını, istihdama katılımını, ücretsiz bakım yükünün azaltılmasını ve şiddet- ten korunmasını güçlendirmiyorsa kadınları aile içinde daha fazla sorumluluk üstlenmeye yönelten araçlara dönüşüyor. Genelgede sosyal güvenlik ve sağlık sistemlerinin aile merkezli destek modelleriyle çeşitlendirileceği ve bakım modellerinin geliştirileceği de belirtiliyor. Ancak metinde bakım emeğinin eşitsiz paylaşımına, kadınların ücretsiz ev içi emeğine, kreş hakkının kamusal ve yaygın bir hizmet olarak örgütlenmesine ya da erkeklerin bakım sorumluluğunu eşit biçimde üstlenmesine dair bir çerçeve bulunmuyor. Bakım emeği yalnızca “aile dayanışması” başlığına sıkıştırılamayacağı gibi çocuk, yaşlı, hasta ve engelli bakımının kamusal, erişilebilir ve nitelikli hizmetlerle desteklenmedikçe “güçlü aile” söylemi, kadınların görünmeyen emeğini daha da artıran bir mekanizmaya dönüşüyor.

Genelge yalnızca sosyal politika alanını değil, eğitim ve medyayı da kapsıyor. Metinde aile ve nüfus hedeflerine dair iletişim kampanyaları yürütüleceği, bu konuların eğitim programlarında temel bileşen olarak ele alınacağı, “aile dostu yayıncılık” anlayışının teşvik edileceği belirtiliyor. Bu vurgu medya ve kültür alanında yeni bir denetim mekanizması- nın da işareti. “Zararlı unsurlar”, “dijital aile kalkanı” ve “sorumlu medya kullanımı” gibi ifadeler, kadınların ve LGBTİ+’ların hayatlarını, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini hedef alan sansürcü uygulamalara zemin hazırlıyor. Genelgenin bütününe bakıl- dığında, kadınların hakları ile iktidarın nüfus hedefleri arasında açık bir gerilime işaret ediliyor. İktidar doğurganlık oranlarındaki düşüşü “varoluşsal” bir sorun olarak tarif ederken, bu düşüşün ardındaki toplumsal ve ekonomik nedenleri kadınlar lehine tartışmaya açmıyor. Kadınlar neden çocuk sahibi olmak istemiyor ya da çocuk sahibi olmayı erteliyor? Güvencesiz çalışma, düşük ücretler, kiralar, kreş yokluğu, erkek şiddeti, bakım yükü, işten çıkarılma korkusu, geleceksizlik ve yoksulluk bu kararları nasıl etkiliyor? Genelge bu sorulara hak temelli yanıtlar vermek yerine, evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden ideolojik ve sınırlı bir politika seti öneriyor.

Dr. Nezahat DOĞAN DEMİRAY EŞİK Gönüllüsü, Avukat:

Genelge, Anayasa’nın 41. maddesine yaslandığını belirtmekte ve uluslararası insan hakları ve bireysel özgürlükler söylemini aile kurumunu tehdit eden zararlı akımların aracı olarak konumlandırmaktadır. Bireysel hakları "araçsallaştırılmış" sayan dil, aileci söylemle kadınların kazanılmış haklarını da yeniden müzakereye açmaktadır. Genelgede iktidarın olağan seçim yılı olan 2028’i de aşarak 2035’e kadar hedef koyması ve özellikle üç başlıktaki ısrarı dikkat çekicidir. Genelgenin 4. maddesi “cinsiyetsizleştirme akımı”nı zararlı alışkanlık ve bağımlılıklarla aynı cümlede patolojik bir kavram olarak sunmakta. Bu kavramsal seçim, akademik ve hukuki bir terim olan “toplumsal cinsiyet eşitliği” ni itibarsızlaştırmaya yöneliktir. 2021’de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin ardından gelen bu adım, Türkiye’nin hâlâ taraf olduğu CEDAW yükümlülükleriyle açık bir uyumsuzluk içindedir. Anayasa’da kadın-erkek eşitliği ve eşler arası eşitlik olarak yer alan eşitlik dilinin yerini “fıtrat” temelli rol tanımları alırken kadın tadır. On beş maddelik metinde kadının eğitimi, kamusal katılımı, ev içi ve ev dışı emek piyasasın- daki varoluşu ya da şiddetten korunmasına dair tek bir başlık yer almaması, ikincilleştirmeyi yapısal olarak sağlamlaştırmakta ve görünür kılmaktadır. “Cumhuriyet tarihinin ölçülen en düşük doğurganlık seviyesi” tespitiyle açılan “varoluşsal” kriz dili, demografik hedefleri kadın bedenine yüklenen ulusal bir ödeve dönüştürmekte. “Doğurganlığı azaltıcı politikalar”ın reddi, kürtaj ve doğum kontrolü erişimindeki fiilî daralmayla birlikte okunduğunda nüfus, kadının bireysel kararının değil iktidar stratejisinin nesnesi haline getirilmekte. Sonuç olarak Genelge m. 12’de yer alan Türkiye’nin “konuya ilişkin olarak uluslararası mecralarda üstlendiği öncü rol” ifadesiyle Dünyadaki muhafazakâr-popülist söylemle gururla ve açıkça bağ kurulmaktadır. Bu durumda kadın hareketine düşen, iktidar tarafından hazırlanmakta olan 12. Yargı Paketi’nde kadın hakları aleyhin- deki tatsız sürprizler konusunda uyanık ve mücadeleci olmaktır.