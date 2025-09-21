Kadın düşmanları

Ülkelerin jeopolitik nedenlerle adım adım meşrulaştırmaya çalıştığı Afganistan'daki Taliban rejimi iş başına geldiğinden bu yana neredeyse kadınların tüm haklarını gaspetti. Kadınları eve hapseden, toplumdaki varlığını tamamen silen mollalar baskılarına her gün bir yenisini ekliyor.

Taliban son olarak üniversitelerde kadınların yazdığı kitapları öğretim sisteminden çıkardı. Bu yeni yasak kapsamında ayrıca insan hakları ve cinsel taciz gibi derslerin öğretilmesi de yasaklandı.

Aralarında "Kimya Laboratuvarında Güvenlik" gibi başlıkların da bulunduğu yaklaşık 140 kadın yazarın kitabı, "Şeriat ve Taliban politikalarına aykırı" oldukları gerekçesiyle "sakıncalı" bulunan 680 kitap arasında yer aldı. Üniversitelere ayrıca 18 dersin artık işlenemeyeceği bildirildi. Taliban yetkilileri bu derslerin "Şeriat prensipleri ve sistemin politikalarıyla çeliştiğini" söyledi.

Taliban lideri Hibatullah Akhundzada da ülkenin kuzeyindeki Balkh eyaletinde fiber interneti 'ahlaksızlığı önlemek' amacıyla yasakladı. Yönetim sözcüsü salı günü bu kararı duyurdu.

DİJİTAL ALANA DA DARBE

Yasakla birlikte, devlet daireleri, özel sektör, kamu kurumları ve evler Wi-Fi erişiminden yoksun bırakıldı. Balkh eyalet hükümet sözcüsü Haji Attaullah Zaid, “Bu önlem ahlaksızlığı önlemek için alındı ve temel ihtiyaçlar için ülke içinde bir alternatif inşa edilecek,” dedi. Kadın hakları savunucuları ve aktivistler bu yasağın Taliban hükümetine karşı kalan tek örgütlenme alanı olan dijital alanın da gasbedildiği anlamına geldiğini belirtti.

Bu gelişmelerin yanı sıra bir skandal karar daha hayata geçirildi. Taliban, telekom şirketlerine kullanıcıların aramalarını, verilerini ve dijital faaliyetlerini güvenlik kurumlarına sağlamak için resmi garantiler almasını emretti.

KORKUYORLAR

Emre göre, telekom şirketleri kullanıcıların tüm arama kayıtlarını, mesajları ve dijital faaliyetleri otomatik olarak Taliban istihbaratına aktaran özel kodlar oluşturmak zorunda.

Uzmanlar, bu kararın ifade özgürlüğünü ve vatandaşların mahremiyetini ciddi şekilde kısıtlayabileceği konusunda uyarıyor.

Afganistan Kadın Deklarasyonu’ndan Khadeeja, “Bu yaşananlar Afgan kadınları için sonun başlangıcı. Telekom şirketlerinin verilerimizi Taliban’a vermesi can güvenliğimizin dahi tehdit altında olması gerek” dedi. Afgan kadınlar haklarından mahrum bırakıldı, susturuldu ve kamusal yaşamdan silindi, ancak dünya sessizliğini koruyor ifadelerini kullanan Khadeeja, “Taliban eğitim hedef alıyor, interneti yasaklıyor ve bilgi peşinde olan kadınları cezalandırıyor. Kadınlar eğitim alıp birlikte ayağa kalktıklarında, baskıcı yönetimlerinin uzun süre devam edemeyeceğini biliyorlar. Taliban, kadınların eğitiminden ve internet erişiminden korkuyor çünkü her ikisi de bastırmak istedikleri güç, farkındalık ve özgürlüğü temsil ediyor” diye konuştu.

Tüm bu baskılara rağmen Afgan kadınların gizlice öğrenmeye, birbirlerine öğretmeye ve umudu canlı tutmak için her küçük bağlantı fırsatını kullanmaya devam ettiğini vurgulayan Khadeeja, “Dünya artık Afgan kadınlar yok edilmesine karşı sessiz kalmaktan vazgeçmeli” dedi.

***

TALİBAN İKTİDARIN RÜYASI

Taliban iktidarı kadınlara cehennemi yaşatırken siyasal İslamcıların rüyalarını süslemeye devam ediyor. Yandaş Yeni Şafak işçilerin yol yaptığı görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Afganistan, şimdi küllerinden doğmaya çalışıyor. Yıllarca bombaların ve işgallerin izlerini taşıyan topraklarda artık geleceğe uzanan yollar yapılıyor. Paylaşılan görüntülerde, işçilerin büyük bir azimle çalıştığı yol inşaatı, ülkenin yeniden toparlanma umudunu simgeliyor.”

***

SESSİZ BİR HAPİSHANEYE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Taliban’ın yaygın internet kesintisine tepki gösteren Afgan Güçlendirilmiş Kadınlar Hareketi, bu önlemin teknik bir kısıtlama olmadığını, Taliban’ın suçlarını gizlemek ve Afgan kadınlarının sesini susturmak için kasıtlı bir araç olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Bu karar, Taliban’ın Afgan toplumunu izole etme, kadınların sesini susturma ve suçlarının halkımızla paylaşılmasını engelleme projesinin bir parçasıdır" denildi.Hareket, kadınların bu politikalardan en çok etkilenen kesim olduğunu, çünkü internetin eğitim, farkındalık ve sivil direniş için tek çıkış yolu olduğunu vurguladı. Taliban’ın bu hamleyle Afganistan’ı fiilen "sessiz bir hapishaneye" dönüştürmeye çalıştığını vurguladı. Hareket üyeleri uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve ifade özgürlüğü savunucularını bu eyleme karşı tavır almaya ve internete ücretsiz erişimin yeniden sağlanması için baskı uygulamaya çağırdı.